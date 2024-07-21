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台積電股東人數躍台股第1 單週暴增8.88萬人

中央社／ 台北21日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電上週股價跌破千元大關，吸引散戶投資人低接買盤搶進，根據集保結算所截至5月19日統計，台積電最新股東人數133萬3860人，比起前1週的124萬5043人，單週暴增約8.88萬人。

台積電一舉超越國泰永續高股息ETF（00878）的131.56萬人，和中鋼的129.69萬人，躍居台股股東人數最多的個股。

在此之前，00878搭上ETF市場熱潮，5月中才剛超越中鋼，成為台股股東人數最多的人氣王，寶座只坐了2個月，就遭台積電取代。

台積電上週遭遇利空測試，先是外媒報導美國總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」；接著又傳出拜登政府向美國盟友施壓，進一步收緊對中國的晶片貿易，引發美中科技戰升溫疑慮。雖然台積電上週法說會公布第2季獲利及第3季展望皆表現出色，卻抵不過外資賣壓。

根據證交所統計，上週四和週五，台積電連兩天成為外資賣超排行榜榜首，分別遭外資砍殺35127張和38005張。

反觀散戶前仆後繼，台積電上週持續穩居零股交易金額榜第1名，上週三至週五，台積電零股交易成交金額分別為38.81億元、81.01億元和121.73億元，金額持續放大。

台積電 散戶投資人 美國

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