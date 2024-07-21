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15檔殖利率擊敗美國公債…豪氣高息股 法人加碼

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

全球股市陷入美國總統大選的政治面口水漩渦，行情一片慘綠時，高現金殖利率股再次成為台股中長線買盤的聚焦點，其中，過去十年，年年發股利，且目前現金殖利率擊敗美國10年期公債，吸引法人自第2季以來加碼的泰博、光隆等15檔，市場看好將是台股震盪格局中的焦點。

台股在內資買盤持續回流下，推動指數自今年以來震盪走高，雖短線因美國總統大選帶來的政治面話題，導致外資連續大賣，指數壓回整理，不過，觀察台股今年最大的特色之一，就是在美國、歐洲今年將陸續降息中，高現金殖利率股再次吸引市場目光，也是高股息ETF今年以來大受歡迎的原因，其鎖碼效應支撐台股行情下檔有限、多頭隨時反撲。

根據統計，自2014年以來的十年時間，不畏新冠疫情等衝擊，維持年年都配發股利的上市櫃公司，總共有792家。截至目前為止，還未除息、同時現金股利殖利率擊敗美國10年期公債（上周收盤為4.2409%），且法人自第2季以來買超逾千張的個股，包括泰博（4736）、光隆、精技、宏正、名軒、國眾、久元、威健、三芳、凡甲等15檔。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，這些個股主要集中在生技、成衣、金融等族群上，現金殖利率維持在4.3%之上，部分原因是資金集中在AI等少數族群後的排擠效應，另一方面，則是產業庫存調整即將告一段落、目前正在觀望下游拉貨動能階段，對中長線的存股族來說，若未來產業復甦前景無虞，公司高層願意維持既有的股利政策穩定配息的個股，都可留意。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台股素來即有「漲時重勢、跌時重質」的投資策略，可以年年穩定發股利，意味營運體質相對穩健，且在經歷新冠疫情考驗後，股利仍維持一定水準，顯示公司高層願意將經營成果與股東分享，在市場看好各次產業將走出庫存調整的營運谷底後，這些年年穩定配發股利的公司將吸引各方目光。

台股 美國 股利

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