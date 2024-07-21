配息大戶台積電 十年發2兆

上市櫃公司今年整體配發的現金股利雖降為1.86兆元，但十年來，配發金額已突破15兆元大關，台積電（2330）為配發大戶、累計金額突破2兆元，成為吸引ETF、外資、壽險等國內外法人持續加碼的最大誘因。

台股去年以來，面臨高通膨排擠消費支出，產業進入庫存調整等影響，雖隨AI需求興起，高階晶圓代工、伺服器等供應鏈獲利成長，抵銷部分不利因素，去年全年獲利降為2.92兆元，較2021年高峰的4.32兆元減少32.4%。同時，在今年配發的股利也降為1.86兆元，是過去三年來的低點，較2021年的2.34兆元高峰，減少20.5%。

根據統計，在過去十年時間中，自2014年台股現金股利首度突破1兆元大關以來，隨各公司獲利持續成長、股息水漲船高下，十年累積發放金額已來到15.4兆元。

其中，台積電是發放最大戶，自2014年加大發放現金股利的手筆，在當年一舉突破千億元大關、來到1,166億元後，僅花費三年時間、在2017年突破2,000億元大關後，2023年配發的金額突破3,000億元關卡，來到3,371億元的高峰，十年配發的總金額來到2.28兆元，且在隨董事會通過自今年第1季起將每季股利再次提高至4元，僅僅一年時間、全年將突破4,000億元下，將再寫單家公司配發的新紀錄。

另外，在過去十年中，鴻海發放了6,209億元、聯發科4,987億元，分居二、三，中華電3,658億元、台塑化3,080億元緊追在後，其它發放逾2,000億元的還有南亞、長榮、國泰金、台塑、富邦金、台化、中信金、兆豐金等公司，突破千億元的共有27家公司。