14檔內外資買超抗跌股 強悍

台股上周跌破23,000點，全周大跌逾千點，跌幅高達4.3%，終結周線連二紅。統計顯示，欣興（3037）、富邦金（2881）、聯電（2303）等14檔個股各有利基，上周獲得內外資法人同步買超肯定，股價表現普遍優於大盤。

CMoney統計，本月以來，欣興、富邦金、聯電、晟銘電、群創、國巨、臻鼎-KY、第一金、國統、冠德、永信建、大成鋼、潤泰新、安國等14檔個股獲得內外資同步買超最多。在這些個股當中，電子股占七檔最多。

外資上周五（19日）大賣台股643億元、累計全周大賣1,602.3億元，重量級科技權值股成重災區。不過部分外資轉進基期仍低的部分個股，加上內資買盤力道加持，支撐這些個股表現大都打敗大盤。

內外資上周最愛欣興，三大法人合計買超47.7億元，內資買超力道尤強，力保欣興全周仍有1.3%漲幅。ABF載板三雄搭上AI列車，股價跌深反彈，價量俱揚。

部分資金轉向金融股，以富邦金及第一金為代表。其中，富邦金上周獲得三大法人合計買超36.7億元，但股價仍跌6.3%；第一金獲買超10.4億元，股價同期間逆勢上揚0.8%。

三大法人上周第二偏愛的電子股為聯電，合計買超34.1億元，聯電股價同期間下跌2%，表現勝過大盤；相形之下，權王台積電單周遭三大法人賣超合計逾千億元，股價大跌6.7%。

另外，績優中小型股及營建股成為資金避風港，內外資同步加碼，股價更有出色表現。例如，機殼族群晟銘電上周大漲19.9%，IC設計股安國漲8.6%，冠德漲10.6%，永信建大漲23%。

法人指出，美股仍未止跌，在台股落底前，投資人不必急著搶短，可多觀察法人布局標的。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生看法，本周可注意美國科技股財報及美股走勢，國內指標則可關注新台幣匯率及外資動向。