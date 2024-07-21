六檔金融股 接力除權息

台灣國發會在5月底公布4月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加4分，至35分，連續6個月上揚，創下2022年2月以來新高。景氣對策信號在時隔25個月後，重新站上黃紅燈，預估未來景氣可望進一步升溫。

2024-07-21 06:30