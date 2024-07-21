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六檔金融股 接力除權息

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台中銀行總行。 台中銀行/提供
台中銀行總行。 台中銀行/提供

本周進入金融股除權息高峰，共有四家上市銀行、一家保險、一家金控，共六檔金融股，將在本周二至周四連三天進行除權息交易。其中，台中銀（2812）、安泰銀（2849）打頭陣於本周二（23日）率先除權息，24日接棒除權息有聯邦銀（2838）、王道銀（2897），周四（25日）為第一保、玉山金（2884）。

台中銀行去年盈餘配發股利每股0.96元，創新高。台中銀自結今年上半年累計稅後純益43億元，創同期新高，每股純益（EPS）0.78元。台中銀日前法說會公布今年第1季獲利已是連續八季創新高，而自結獲利至6月止，續維持成長趨勢與優異戰績。

安泰銀行去年盈餘分派每股配發現金股息0.38元，股利配發率約將近七成，以安泰銀上周收盤價14.85元估算，現金股息殖利率約2.56%。

聯邦銀行去年分派每股0.2元現金股息與每股0.7元股票股利。聯邦銀今年上半年自結稅前盈餘31.3億元，年增5.6%，累計稅後純益27.3億元，EPS為0.55元。

王道銀行普通股配發每股0.45元現金股息，以上周收盤價10.65元計算，現金股息殖利率約4.2%。王道銀自結上半年稅前盈餘26.6億元，約年增4.5%，稅後純益21.3億元，EPS為0.55元。

第一保去年盈餘分派決議每股配發1.13元現金股息，股息配發率達53.6%，現金殖利率達5.6%。

玉山金控每股配發現金股息1.2元、股票股利約0.2元，今年上半年自結稅後純益127.2億元，EPS為0.81元。玉山金上半年獲利創同期新高，全年可望再創新高。

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