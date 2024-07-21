聽新聞
test
0:00 / 0:00
訊連、立積、宇瞻法說會 展望吸睛
科技電子大廠將陸續召開法說會，軟體研發商訊連（5203）、射頻IC廠立積（4968）以及記憶體模組廠宇瞻（8271），相繼在7月25、26日召開法說會，市場關注業者釋出的最新展望、對市況的看法。
訊連於25日召開法說會，市場聚焦與品牌廠的AI PC合作案、下半年AI PC需求展望，及生成式AI陸續導入數位媒體產品線（Create B2C）後，用戶端需求成長情況。
訊連去年第4季與英特爾展開AI PC合作，雙方在PC領域已有數十年合作經驗，此次再度就AI PC展開合作，要將更多AI應用落實到PC 。
射頻IC廠立積則於26日舉行法說會，並規畫在25日先公布第2季財報。該公司的業績在歷經三年衰退之後，今年明顯回溫，上半年營收為18.7億元，年增36.2％，第2季營收則為10.1億元，季增17.5％，年增37.1％。
在網通應用方面，立積的WiFi 6標案陸續交貨，尤其中國大陸市場的需求優於預期。法人估計，在WiFi標案需求回升、WiFi 7出貨動能增加等助益下，該公司今年業績增幅上看四成。
記憶體模組廠宇瞻同樣在26日召開法說會，在今年第1季底時，公司認為在DRAM部分，DDR5的滲透率上升的很快，尤其在AI風潮下，新的筆電都是以DDR5切入，所以DDR5從本來供過於求，到上半年都供不應求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言