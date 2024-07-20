台積電法說會報捷無用！市場對地緣政治風險意識抬高 台積電ADR疲弱

晶圓代工龍頭台積電（2330）18日法說會報捷，外資券商甚至連夜加班發出最新報告，不過市場仍不買單，台積電ADR在19日依舊下跌-3.55%，收在165.77美元。

隨著需求優於預期，台積電的最新財測，估本季營收將介於224億美元到232億美元，季增7.5％至11.4％，再度改寫新猷。若以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，毛利率預計將介於53.5％到55.5％之間，營益率介於 42.5％到 44.5％之間，「雙率」均較上季持續成長。

外資券商陸續發出最新的報告，調高台積電目標價，包括由1,150元調高至1,500元，調幅高達30.4%，還有從1,378元調高至1,410元。

綜觀來看，在川普保護費言論下，市場對地緣政治風險意識抬高，使得台積電ADR依舊疲弱，在19日仍下跌-3.55%，收在165.77美元。