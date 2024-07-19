現觀科獲信用交易資格 證交所：7月19日起得融資券交易
電信數據分析大廠現觀科（6906）報喜！臺灣證券交易所18日公告宣布，上市有價證券現觀科自今年1月15日上市至今已滿6個月，而其融資融券審查案，確認已符合「有價證券得為融資融券標準」第2條，以及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條等相關規定標準，因此開放自19日起得以融資融券交易。
5G時代商機蓬勃發展，大廠以不同角度切入搶市。而現觀科（6906）具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，而公司技術自從董事長邱大剛在美國麻省理工學院(MIT)的研究突破為緣起，一步步找到應用，更也因此拿下全球無線通訊定位優化市場超過四成的市占率，後市表現備受關注。
事實上，現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。不僅如此，CovMo平台還能支援O-RAN 開放式架構，客戶能通過雲端架構，滿足各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。
至於此次合作由英特爾於去年開發、推出的「第 4 代 Intel Xeon可擴充處理器」，主要基於「Accelerate with Xeon」訴求，可提供多項加速器，並幫助處理器核心卸載許多繁雜瑣碎的工作，從而釋放更多 CPU 運算週期來執行關鍵運算，使企業得以更有效利用處理器核心，一來有助降低伺服器建置成本，二來許多 ISV 採取核心數定價模式，所以隨著所需核心數降低、意謂企業更能發揮軟體授權支出效益。
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