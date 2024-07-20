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台股重挫 外資大賣643億元…單日狂瀉529點、單周跌逾千點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
外資昨（19）日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元。 聯合報系資料照
外資昨（19）日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元。 聯合報系資料照

外資昨（19）日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元，為史上第五大賣超金額，殺盤重心台積電被賣超373億元，股價失守千元，電傳金一片綠油油，八大公股券商等國家隊提錢進場買超185億元創新高，台股再跌529點收22,869點，失守23,000點大關，單日市值蒸發1.65兆元。

台股昨天寫下五慘紀錄，首先，單日暴跌529點，為今年第三大跌點。其次，單周痛失逾千點，達1,047點，今年來第二大周跌點、史上第十大周跌點，單周市值蒸發3.28兆元，連帶月線由紅翻黑。第三，外資單日賣超643億元，史上第五大，連六賣累計金額2,081.8億元、今年來賣超1,571.5億元。第四，自營商大賣159億元、史上第三大，連11賣。第五，台積電股價摜破千元，千金股降至15檔。

不過，公股券商、投信等內資仍積極買進。投信昨買超69.67億元，連15買，累計買超703.29億元。八大公股行庫買超185.08億元，創新高，連七買。

美國總統大選進入白熱化階段，儘管台積電法說釋出正向訊息，在美國總統候選人川普持續釋出對台不利的言論後，市場避險情緒升溫，導致台股盤中一度下跌532點，僅半導體設備及耗材供應商、綠能概念股逆勢上漲，加權指數終場收在22,869點，成交額降至5,657億元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利表示，指數下檔區間先以22,500點（自高點跌一成）至22,099點（季線），若指數能不破季線，多頭趨勢將延續。

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