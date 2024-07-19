疑涉內線交易 可成洪水樹1,000萬交保

金屬機殼大廠可成科技（2474）驚爆內線交易，董事長洪水樹夫妻等家族成員九人遭約談，經漏夜偵訊後，洪水樹昨（19）日凌晨以依違反證交法1,000萬元交保，弟妻郭素美300萬元、其他5人則均以500萬元保釋。

受到弊案衝擊，可成股價昨日一度觸及跌停，收盤202元、下跌8.18％，單日市值蒸發逾122億元，可成股價面臨200元整數關卡保衛戰。

以名下持股來看，洪水樹持有可成0.99％股權，達6,705張，昨日一天身家跌掉1.2億元；而胞弟董事暨總經理洪天賜持股1.57％，張數約10,662張，身家也跌掉1.92億元。

可成科技分別於2020年3月、2021年9月，因新冠疫情衝擊，導致公司股價非理性下跌，洪水樹為了護盤自家股價，兩度發布重訊要買回公司庫藏股，總共2萬5,000千股。

檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜利用內部資訊優勢，於股票禁止交易期間，以自己或家族成員九人帳戶交易可成股票，已實現與擬制性獲利上千萬元。

調查局北機站、台北市調查處18日分兵 21路搜索可成科技及住家等，約談洪水樹夫妻等9人到案漏夜偵訊，凌晨移送北檢複訊，檢方訊後，依違反證交法裁定洪水樹1,000萬元交保、洪天賜500萬元交保。

同案被約談的洪水樹妻子林珍玫、兒子洪仲凱、女兒洪怡婷、洪天賜兒子洪偉修等5人，均以500萬元交保；洪天賜妻子郭素美300萬元交保。

洪水樹財力驚人，大批律師團漏夜趕赴北檢陪同偵訊，檢察官昨日清晨5點諭知交保後，律師與家屬隨即拖著黑色行李箱辦保，短短不到一小時，洪水樹家族湊足2,800萬保金，全部辦保離去。