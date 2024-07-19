快訊

雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

疑涉內線交易 可成洪水樹1,000萬交保

經濟日報／ 記者張宏業房荷庭／台北報導
金屬機殼大廠可成科技董事長洪水樹。 記者潘俊宏／攝影
金屬機殼大廠可成科技董事長洪水樹。 記者潘俊宏／攝影

金屬機殼大廠可成科技（2474）驚爆內線交易，董事長洪水樹夫妻等家族成員九人遭約談，經漏夜偵訊後，洪水樹昨（19）日凌晨以依違反證交法1,000萬元交保，弟妻郭素美300萬元、其他5人則均以500萬元保釋。

受到弊案衝擊，可成股價昨日一度觸及跌停，收盤202元、下跌8.18％，單日市值蒸發逾122億元，可成股價面臨200元整數關卡保衛戰。

以名下持股來看，洪水樹持有可成0.99％股權，達6,705張，昨日一天身家跌掉1.2億元；而胞弟董事暨總經理洪天賜持股1.57％，張數約10,662張，身家也跌掉1.92億元。

可成科技分別於2020年3月、2021年9月，因新冠疫情衝擊，導致公司股價非理性下跌，洪水樹為了護盤自家股價，兩度發布重訊要買回公司庫藏股，總共2萬5,000千股。

檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜利用內部資訊優勢，於股票禁止交易期間，以自己或家族成員九人帳戶交易可成股票，已實現與擬制性獲利上千萬元。

調查局北機站、台北市調查處18日分兵 21路搜索可成科技及住家等，約談洪水樹夫妻等9人到案漏夜偵訊，凌晨移送北檢複訊，檢方訊後，依違反證交法裁定洪水樹1,000萬元交保、洪天賜500萬元交保。

同案被約談的洪水樹妻子林珍玫、兒子洪仲凱、女兒洪怡婷、洪天賜兒子洪偉修等5人，均以500萬元交保；洪天賜妻子郭素美300萬元交保。

洪水樹財力驚人，大批律師團漏夜趕赴北檢陪同偵訊，檢察官昨日清晨5點諭知交保後，律師與家屬隨即拖著黑色行李箱辦保，短短不到一小時，洪水樹家族湊足2,800萬保金，全部辦保離去。

可成 洪水樹 股票

延伸閱讀

董念台傳「黑鷹滅青鳥」簡訊涉恐嚇3萬交保！檢察官命他須遵守這3件事

傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

北巿議員陳重文夫妻涉台智光案 北檢今偵結起訴7人

相關新聞

台股重挫 外資大賣643億元…單日狂瀉529點、單周跌逾千點

外資昨（19）日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元，為史上第五大賣超金額，殺盤重心台積電被賣超373億元，股價失守千元，...

一周熱門零股／台積交投熱 增逾一倍

台股本周在美國總統大選政治面話題發燒，加上美中科技戰出現再次升級跡象中，全周指數大跌逾千點，零股投資人卻逢低積極進場加碼...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N獨紅

美費城半導體指數漲多拉回，加上台積電（2330）法說行情失靈，台股本周急速下跌，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資...

就市論勢／IC設計蘋概 伺機回補

晶圓龍頭大廠法說釋出優於預期利多，然市場不埋單，台股昨（19）日開低走低，權值股持續下挫，終場加權指數收在最低點22,869點，重挫529點，為今年來單日第三大跌點，跌幅2.26%，導致本周周線大跌1,047點，跌幅4.38%。

興櫃一周回顧／穎台科技飆55% 搶鏡

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，...

十外資挺 目標價喊到1,500

台積電昨（19）日股價跌破千元關卡，下跌35元，收970元。外資圈無懼政治不確定因素，紛紛釋出最新觀點並上調目標價，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。