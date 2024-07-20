十外資挺 目標價喊到1,500

台積電（2330）昨（19）日股價跌破千元關卡，下跌35元，收970元。外資圈無懼政治不確定因素，紛紛釋出最新觀點並上調目標價，包括花旗、滙豐、野村等十家外資券商，除按讚台積電外，紛紛將目標價拉高至千元以上，當中又以花旗喊到1,500元最高。

台積電ADR昨日美股早盤下跌2.75%。

台積電法說會釋出利多後，外資圈各家券商紛紛調升目標價，已有八家券商調高目標價，花旗喊至1,500元最高價，調幅30.4%最高，其他包括滙豐1,410元、野村1,330元、高盛1,230元、摩根士丹利（大摩）1,220元、美銀1,200元、大和1,135元、瑞銀1,120元，摩根大通（小摩）、海通國際證券維持先前目標價1.080元、1,290元。

台積電2024年每股稅後純益（EPS）觀察，九家券商最新預估落在40.74元至42.90元之間，平均42.13元；至2025年，營收獲利更顯強勁，落於52.22元至57.84元間，平均達55.06元，投資評等只有「買進」、「優於大盤」兩種，整體而言前景亮眼。

花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電預計全球半導體市場（不包括記憶體）將年增10%不變。值得注意的是，台積電重新定義晶圓代工，「晶圓製造2.0」將封裝、測試、光罩等邏輯IC製造相關領域納入晶圓代工產業。

根據新定義，台積電在2023年晶圓製造2.0的2,500億美元市場中，市占率為28%。先進製程需求強勁，成長前景將由2025年起顯著增強。

綜合滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家、野村半導體產業分析師鄭明宗、高盛科技產業分析師呂昆霖的看法，台積電將繼續保持在先進製程代工領導地位，並成為AI及高性能計算（HPC）的主要受惠者。第3季也預期隨著業務受到HPC和智慧型手機客戶需求強勁支持，利用率有所提高。

展望後市，在CoWoS產能方面，2025年CoWoS的產能可能再次翻倍，台積電希望供需在2025年或2026年達到平衡；在N2製程方面，N2／N2P／A16將從2025年底、2026年下半年開始逐步增加，至2026年N2銷售將超過2023年的N3銷售。

鄭明宗指出，AI驅動的強大產能需求，預計2025年N3／N4／CoWoS的價格有望上漲5%至10%，整體而言台積電前景展望相當樂觀。