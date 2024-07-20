快訊

雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

十外資挺 目標價喊到1,500

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（19）日股價跌破千元關卡，下跌35元，收970元。外資圈無懼政治不確定因素，紛紛釋出最新觀點並上調目標價，包括花旗、滙豐、野村等十家外資券商，除按讚台積電外，紛紛將目標價拉高至千元以上，當中又以花旗喊到1,500元最高。

台積電ADR昨日美股早盤下跌2.75%。

台積電法說會釋出利多後，外資圈各家券商紛紛調升目標價，已有八家券商調高目標價，花旗喊至1,500元最高價，調幅30.4%最高，其他包括滙豐1,410元、野村1,330元、高盛1,230元、摩根士丹利（大摩）1,220元、美銀1,200元、大和1,135元、瑞銀1,120元，摩根大通（小摩）、海通國際證券維持先前目標價1.080元、1,290元。

台積電2024年每股稅後純益（EPS）觀察，九家券商最新預估落在40.74元至42.90元之間，平均42.13元；至2025年，營收獲利更顯強勁，落於52.22元至57.84元間，平均達55.06元，投資評等只有「買進」、「優於大盤」兩種，整體而言前景亮眼。

花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電預計全球半導體市場（不包括記憶體）將年增10%不變。值得注意的是，台積電重新定義晶圓代工，「晶圓製造2.0」將封裝、測試、光罩等邏輯IC製造相關領域納入晶圓代工產業。

根據新定義，台積電在2023年晶圓製造2.0的2,500億美元市場中，市占率為28%。先進製程需求強勁，成長前景將由2025年起顯著增強。

綜合滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家、野村半導體產業分析師鄭明宗、高盛科技產業分析師呂昆霖的看法，台積電將繼續保持在先進製程代工領導地位，並成為AI及高性能計算（HPC）的主要受惠者。第3季也預期隨著業務受到HPC和智慧型手機客戶需求強勁支持，利用率有所提高。

展望後市，在CoWoS產能方面，2025年CoWoS的產能可能再次翻倍，台積電希望供需在2025年或2026年達到平衡；在N2製程方面，N2／N2P／A16將從2025年底、2026年下半年開始逐步增加，至2026年N2銷售將超過2023年的N3銷售。

鄭明宗指出，AI驅動的強大產能需求，預計2025年N3／N4／CoWoS的價格有望上漲5%至10%，整體而言台積電前景展望相當樂觀。

台積電 晶圓代工

延伸閱讀

台積電中科二期擴廠 中科管理局：最快年底交地

230萬All in台積電「蒸發23萬」急問怎解套？網：天上掉下的禮物

台積電中科擴廠最新進度曝光！中科管理局：今年底交地

台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

相關新聞

台股重挫 外資大賣643億元…單日狂瀉529點、單周跌逾千點

外資昨（19）日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元，為史上第五大賣超金額，殺盤重心台積電被賣超373億元，股價失守千元，...

一周熱門零股／台積交投熱 增逾一倍

台股本周在美國總統大選政治面話題發燒，加上美中科技戰出現再次升級跡象中，全周指數大跌逾千點，零股投資人卻逢低積極進場加碼...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N獨紅

美費城半導體指數漲多拉回，加上台積電（2330）法說行情失靈，台股本周急速下跌，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資...

就市論勢／IC設計蘋概 伺機回補

晶圓龍頭大廠法說釋出優於預期利多，然市場不埋單，台股昨（19）日開低走低，權值股持續下挫，終場加權指數收在最低點22,869點，重挫529點，為今年來單日第三大跌點，跌幅2.26%，導致本周周線大跌1,047點，跌幅4.38%。

興櫃一周回顧／穎台科技飆55% 搶鏡

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，...

十外資挺 目標價喊到1,500

台積電昨（19）日股價跌破千元關卡，下跌35元，收970元。外資圈無懼政治不確定因素，紛紛釋出最新觀點並上調目標價，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。