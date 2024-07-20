台股拚止跌 法人提醒緊盯五訊號

台股昨（19）日跌勢加劇，失守23,000點關卡。法人認為，後市可觀察五大止跌訊號，包括台積電ADR止跌回穩、新台幣匯率轉升、外資賣壓趨緩、融資大幅減肥，以及帶量中長紅或留長下影線等，將有機會醞釀反彈行情。

美國總統大選兩大候選人接連放話，讓市場憂心美中科技大戰再度升溫，以及高檔調節賣壓出籠，自11日盤中高點24,416點起算，短短六日下殺逾1,500點，接連跌破5日線、10日線、月線，以及24,000點、23,000點等多道關卡，多頭潰不成軍。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台股自4月下旬以來看回不回，不但技術面正乖離過大，並累積不少獲利賣壓，一有風吹草動就容易出現劇烈波動，所幸人工智慧（AI）、旺季效應等基本面題材仍在，適度降溫有利中長多走勢。

綜合多位法人看法，台股止跌與否主要關鍵仍在於輝達（NVIDIA）等美大型科技股、台積電ADR能否率先回穩，帶動新台幣匯率轉強，使外資除大舉回補台指期空單外，並於現貨市場恢復買超力道。

再來，集中市場融資餘額隨多頭氣盛，近日攀升至3,400億元以上，姑且不論增加較多標的是熱門股、陸股ETF或台股反向ETF，都是市場過熱訊號，若能大幅減肥，讓籌碼良性換手，才有利行情止跌反彈。

最後，台股後市若可量縮價穩，行情可能逐步進入打底階段，一旦出現帶量中長紅，或帶量留長下影線等訊號，顯示籌碼已經落入大戶、法人手中，跌深後必有報復性反彈行情可期。

大型本國投顧分析，市場屏息以待下周微軟、谷歌等科技大廠財報展望，關注當前成交量變化，若量縮則呈現題材個股表現，但若市場資金配合財報優於預期而有所回籠，權值股表現或將再次帶動指數反彈，建議台股尚未收復缺口前，投資策略不宜積極追價。