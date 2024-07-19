外資狂賣1665億元免驚！台積電法說會後 8家外資火速調升最新目標價

台積電（2330）19日跌破千元關卡至970元，本周（15至19日）外資狂賣1,665.2億元，不過外資圈無懼政治不確定因素，紛紛釋出最新觀點並上調目標價，包括花旗集團、匯豐證券、野村證券等10家外資券商，除按讚台積電外，更上調目標價至千元以上。

台積電法說會釋出利多後，外資圈各家券商紛紛調升目標價，其中以花旗喊至1,500元居最高價，調幅30.4%最高；其餘調升目標價的還包括：匯豐1,410元、野村1,330元、高盛1,230元、摩根士丹利（大摩）1,220元、美銀1,200元、大和1,135元、瑞銀1,120元，摩根大通（小摩）、海通國際證券則分別維持先前目標價1,080元、1,290元不變。

另外，以台積電2024每股稅後盈餘（EPS）觀察，九家券商最新預估落在40.74元至42.90元之間，平均42.13元；至2025年，營收獲利更顯強勁，約落於52.22元至57.84元間，平均達55.06元，投資評等也僅有「買進」、「優於大盤」兩種，整體而言前景亮眼。

花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電預計全球半導體市場（不包括記憶體）將年增10%不變。值得注意的是，台積電重新定義晶圓代工，提出「Foundry 2.0」將封裝、測試、光罩等邏輯IC製造相關領域納入晶圓代工產業。

根據新定義，台積電在2023年Foundry 2.0的產業規模中，具有2,500億美元的市場，市占率為28%。由於先進製程需求強勁，因此成長前景將由2025年起顯著增強。

綜合匯豐亞洲科技研究部門主管李宜家、野村半導體產業分析師鄭明宗、高盛科技產業分析師呂昆霖的觀點表示，台積電將繼續保持在先進製程代工領域的領導地位，並成為AI及高性能計算（HPC）的主要受惠者。隨時序進入第3季，台積電也預期隨著業務受到HPC和智慧型手機客戶需求強勁支持，利用率也將有所提高。

展望後市，在CoWoS產能方面，2025年CoWoS的產能可能再次翻倍，而台積電希望供需在2025年或2026年達到平衡；在N2製程方面，N2/N2P/A16將從2025年底、2026年下半年開始逐步增加，至2026年N2銷售將超過2023年的N3銷售。

其中，鄭明宗指出，由於AI驅動的強大產能需求，預計2025年N3/N4/CoWoS的價格有望將上漲5%至10%，整體而言台積電前景展望相當樂觀。