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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

興櫃一周回顧／穎台科技飆55% 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家。 圖／聯合報系資料照片
觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家。 圖／聯合報系資料照片

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼為面板零組件股穎台科技（6775）股價漲幅超過五成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額191.68億元、成交3.33億股、成交21.6萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔小增至21檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；數位雲端股有兩檔上榜；生技醫療、綠能環保、其他產業各一，周漲幅落在17.2%至55%間。

上周表現最強的AI股碩網，本周繼續大漲，繼前一周大漲33.5%後，本周再漲29.8%，表現搶眼。

隨著巴黎奧運、亞洲生技大展即將登場，面板及生技族群搭上題材，面板零組件股穎台科技本周大漲55%、新藥研發股因華周漲幅也來到22.4%。

受惠中長期趨勢發展，光通訊廠連訊漲41.2%；半導體設備股廣化漲37.6%；太陽能概念股怡和國際漲24.6%，同族群的旭東環保漲20.7%；此外本周漲幅前十強還有無人機概念股榮炭漲29.8%、LED葳天漲18.9%、電商服務股知識科技漲17.2%。

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