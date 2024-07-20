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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N獨紅

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美費城半導體指數漲多拉回，加上台積電（2330）法說行情失靈，台股本周急速下跌，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果反一N（02001R）一枝獨秀，逆勢上漲5.26%，登上績效冠軍寶座。

川普喊話要向台灣收取晶片保護費，以及拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令等半導體產業利空紛至沓來，美國大型科技股、半導體股紛紛走跌，台股亦在外資期現貨同步翻空下，拉回修正乖離，統計集中市場單周跌1,047點或4.38%，終止連二紅，櫃買市場周線跌6.83點或-2.45%，連二黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周僅有前三名打敗兩市大盤，其中具有反向避險特色的富邦蘋果反一N，不意外在空頭占上風時脫穎而出，單周上漲5.26%，排名第二、三各為富邦行動通訊N、元大綠能N，單周跌幅為1.83%、2.02%。

本周績效前段班主要分布於高股息、金融、價值型等抗震特色標的，元大特選電動車N、元大上櫃ESG高息N、統一價值成長30N、元大金融高股息N、策元大加權策略N、統一微波高息20N、元大金融配息N等，單周跌幅2.51%至3.04%不等。

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