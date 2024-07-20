就市論勢／IC設計蘋概 伺機回補

盤面分析

晶圓龍頭大廠法說釋出優於預期利多，然市場不埋單，台股昨（19）日開低走低，權值股持續下挫，終場加權指數收在最低點22,869點，重挫529點，為今年來單日第三大跌點，跌幅2.26%，導致本周周線大跌1,047點，跌幅4.38%。

三大法人動向，本周僅投信堅守買方，持續加碼台股322.57億元，外資與自營商雙雙減碼台股，外資單周賣超1,666.18億元，為4月22日當周以來最大，自營商同步調節602.48億元，為今年來單周合計賣超最高金額，三大法人本周大舉減持台股1,946.09億元。

台灣被美國共和黨總統候選人前總統川普點名，導致半導體類股領頭下挫，然統計資料顯示，截至2024年7月中旬，全球970家上市科技類股中，美國522家企業拿下近八成市值規模，台廠上游供應鏈不僅有利於美國科技產業加速發展，更是科技龍頭企業提供技術優化方案以提升產業競爭力的長期夥伴。

進一步分析，包括AI核心晶片設計技術、雲端供應商，甚至是終端電子器材，美國皆穩坐產業龍頭，台廠先進製程晶片代工技術能加速美國科技產業發展的有力後盾。

投資建議

AI推升台股評價，帶動台股結構性轉變，有利市場給予台股更高評價，然因為目前評價面快速衝高，且融資餘額維持高水位，本周受外部環境影響大幅回檔，短線整理機會高；下周視美股特斯拉、IBM、德州儀器、微軟、Alphabet、Meta、英特爾財報與市場展望，是否能提振多頭信心。

川普提出台灣晶片代工廠限縮美國本土晶片業務發展，並強調台灣應付保護費以交換美方護衛，導致市場樂觀情緒迅速降溫，不過外資法人認為，國際資金調節並非對基本面不信任，而是降低地緣政治不確定因子。

長線仍看好半導體產業發展，建議逢低增持半導體、伺服器組裝廠、散熱零組件，伺機回補IP、IC設計族群，蘋果概念股有望受惠明年AI手機換機潮看升展望，亦可留意。