一周熱門零股／台積交投熱 增逾一倍

台股本周在美國總統大選政治面話題發燒，加上美中科技戰出現再次升級跡象中，全周指數大跌逾千點，零股投資人卻逢低積極進場加碼，最熱門的台積電（2330）爆出逾2,600萬股近期新大量，AI、高股息ETF是本周市場聚焦點。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大高股息、國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、元大台灣50、中信金、廣達，十檔標的交易量2,676萬到321萬股不等。

其中，台積電受到美國共和黨候選人、前總統川普的「保護費」論，導致法說會叫好不叫座，股價大受衝擊，失守千元大關，零股投資人卻仍看好中長期營運前景，零股交易量暴增至2,676萬股，較前一周的1,169萬股大增逾倍，另外同屬AI族群的鴻海、廣達也擠入十大熱門榜單中。

市場另一焦點集中在高股息ETF上，因為隨美中科技戰可能再次升級，包括拜登政府已告知盟友，若日本東京威力科創（Tokyo Electron）、荷蘭艾司摩爾（ASML）等晶片設備製造商繼續讓中國大陸取得先進半導體技術，考慮動用最嚴厲貿易管制，顯示美中科技戰場將蔓延至其他盟邦，全球股市在近期仍難擺脫震盪格局中，也使得高股息ETF熱度不退，紛紛進入熱門前十大名單。