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台股本週下跌1047點 上市公司市值減逾3兆元

中央社／ 台北19日電
股市示意圖。圖／Ingimage
股市示意圖。圖／Ingimage

台股今天收在22869.26點，本週下跌1047.67點，跌幅約4.38%。台灣證券交易所統計，全體上市公司總市值為新台幣72兆9433.33億元，單週減少3兆2879.12億元，減幅約4.31%。

產業別指數方面，證交所新聞稿說明，建材營造類指數上漲3.88%，漲幅最大；半導體類指數下挫6.42%，跌最深。未含金融類指數下跌931.84點，跌幅約4.45%，未含電子類指數下跌346.27點，跌幅約1.65%，未含金融電子類指數下跌87.15點，跌幅約0.53%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆6791.57億元，全體上市股票成交金額為2兆4692.46億元，股票成交量週轉率為3.57%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類7328.66億元，占全體上市股票交易金額29.68%；電腦及週邊設備類3037.43億元，占12.30%；電子零組件類2569.85億元，占10.41%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為綠能環保類14.12%、光電類9.72%、電器電纜類9.65%。

累計今年迄今共132個交易日，集中市場總成交金額為58兆1618.29億元，市場日平均成交金額為4406.20億元，股票成交量週轉率為75.29%，股票日平均成交量週轉率為0.57%。

半導體 股票

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