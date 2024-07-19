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台股本周跌逾千點 金管會指出這二原因
台股今日再跌529點，合計連續二天大跌900點，近一周以來更下跌逾千點，金管會今日對此指出，美股前一交易日（18日）因政治不確定性，加上科技股漲勢消退，是二大引發美股大跌的主要原因，四大指數除費半指數小漲外，其餘均下跌，其中道瓊指數跌幅逾1%，但金管會仍信心喊話，今年以來台股上漲超過3成，居亞股之冠，基本面穩健，金管會也將持續關注國際情勢。
據金管會統計，台股漲幅30.49%，相較日本漲幅19.91%、新加坡漲幅7.13%、韓國漲幅6.37%、香港漲幅4.29%、上海漲幅0.07%、深圳跌幅6.78%、美國道瓊漲幅7.89%，台股表現優於國際主要股市。
此外，截至18日止，台股集中市場日均成交量約4,397.17億元，相較去年同期增加69.11%。
金管會統計也顯示，今日亞股截至台股收盤時均下跌，台股收盤指數22,869.26點，下跌529.21點，跌幅2.26%，成交量5,375.64億元，外資賣超546億元，同時段日本跌0.27%、韓國跌1.24%，新加坡跌0.82%，上海跌0.15%，香港跌2.09%。
截至18日，信用交易的整戶擔保維持率為175.81%，金管會亦對基本面喊話，台股基本面尚稱穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。
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