快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股本周跌逾千點 金管會指出這二原因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股本周跌逾千點 金管會指出二個原因。圖／本報系資料照片
台股本周跌逾千點 金管會指出二個原因。圖／本報系資料照片

台股今日再跌529點，合計連續二天大跌900點，近一周以來更下跌逾千點，金管會今日對此指出，美股前一交易日（18日）因政治不確定性，加上科技股漲勢消退，是二大引發美股大跌的主要原因，四大指數除費半指數小漲外，其餘均下跌，其中道瓊指數跌幅逾1%，但金管會仍信心喊話，今年以來台股上漲超過3成，居亞股之冠，基本面穩健，金管會也將持續關注國際情勢。

據金管會統計，台股漲幅30.49%，相較日本漲幅19.91%、新加坡漲幅7.13%、韓國漲幅6.37%、香港漲幅4.29%、上海漲幅0.07%、深圳跌幅6.78%、美國道瓊漲幅7.89%，台股表現優於國際主要股市。

此外，截至18日止，台股集中市場日均成交量約4,397.17億元，相較去年同期增加69.11%。

金管會統計也顯示，今日亞股截至台股收盤時均下跌，台股收盤指數22,869.26點，下跌529.21點，跌幅2.26%，成交量5,375.64億元，外資賣超546億元，同時段日本跌0.27%、韓國跌1.24%，新加坡跌0.82%，上海跌0.15%，香港跌2.09%。

截至18日，信用交易的整戶擔保維持率為175.81%，金管會亦對基本面喊話，台股基本面尚稱穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。

台股 金管會

延伸閱讀

台股下跌529點 三大法人賣超742億元

台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

8月台股期指跌478點

金管會同意了！台銀將申請設立陶宛代表人辦事處

相關新聞

台股重挫529點 金管會信心喊話：基本面尚稱穩健

台股連日重挫，19日重跌529.21點，跌幅2.26%，收盤指數22,869.26點。金管會下午信心喊話，指出今年以來截...

台股下跌529點 三大法人賣超742億元

台積電（2330）19日再度重挫，收970元，跌出千金股行列，跌幅3.48%，其餘權值股也大多下跌，台股收在22,869...

台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

記得上次好像四五月的時候有個母親節提前檔期，這次接近父親節的時候，台股也釋出降價特賣，大家趁機撿了哪些便宜呢？

台股本週下跌1047點 上市公司市值減逾3兆元

台股今天收在22869.26點，本週下跌1047.67點，跌幅約4.38%。台灣證券交易所統計，全體上市公司總市值為新台...

外資賣超644億元史上第5大 投顧：台股轉弱陷整理

台股今天開低走低，終場收在22869.26點，下跌529.21點，成交值新台幣5375.64億元，本週下跌1047點。三...

台股本周跌逾千點 金管會指出這二原因

台股今日再跌529點，合計連續二天大跌900點，近一周以來更下跌逾千點，金管會今日對此指出，美股前一交易日（18日）因政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。