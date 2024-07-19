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外資賣超644億元史上第5大 投顧：台股轉弱陷整理

中央社／ 台北19日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今天開低走低，終場收在22869.26點，下跌529.21點，成交值新台幣5375.64億元，本週下跌1047點。三大法人今天合計賣超742.36億元，其中外資賣超644.47億元，創歷年來第5大、今年第3大賣超金額。

凱基投顧指出，台股轉弱陷整理，近期指數恐回測60日均線約22099點。由於60日均線目前扣抵位置在相對低檔，近期有機會加速走揚，下週若接近22500點附近，或有強勁支撐。

觀察類股走勢，紡織纖維跌0.20%、電機機械跌0.50%，相對抗跌；玻璃陶瓷跌2.92%、航運業跌2.73%、造紙跌2.68%，電子跌2.54%。

三大法人中，自營商賣超159.5億元，投信買超61.61億元，外資及陸資賣超644.47億元。

觀察外資賣超前10名，以台積電3萬8005張居冠，第2名為群創3萬5094張，其餘包括群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、華邦電、玉山金、華南金、大華優利高填息30、台新金。

投信買超第1名為華南金1萬2275張，台新金1萬1240張居第2名，其餘依序為兆豐金、中信金、玉山金、光寶科、統一、上海商銀、遠東新、聯電。

資深分析師王兆立向中央社表示，今天台股下挫逾500點，台積電跌深，是因台積電法說會失靈，台積電下跌也連帶影響台股表現。至於台積電股價未來能否反彈，則要看客戶輝達與蘋果的股價表現。

另外，則是外資偏空。王兆立指出，這波台股已漲很多，短時間台積電要有利多不容易，盤勢拉回機會相對大，一旦拉回，則應觀察季線附近是否出現支撐。

台積電 台股

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