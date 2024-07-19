川普概念股 凱基銀行點名三大產業

美國總統候選人川普連日來的評論不僅衝擊股市，也令市場高度矚目在川普的政策主張之下，哪些產業可望受惠。對此凱基銀行今日發布2024下半年全球金融市場展望報告，並分析指出，川普所提出的美國再次偉大政策（America Great Again，簡稱AGA）重新受到大眾關注並已於市場發酵，政策包含放鬆金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等利多措施，因此，在短線上以金融、工業及住宅營建產業，都將受惠於川普題材而有所表現，並促使美股出現產業類股輪動格局，凱基銀行也對此樂觀預期，在美國市場廣度獲得提升的情況下，將有利於未來整體大盤的上行趨勢。

針對今年下半年投資布局，凱基銀行也建議側重於「股債平衡」策略。在股市方面，隨著AI應用持續擴散下，可選擇在該領域具有領導地位的大型科技成長股作為配置主力；防禦類股則可以選擇受AI等多重題材加成的醫療健護，和支撐AI運行所需的水、電及電塔相關之基礎建設、通訊產業為主。

在債市方面，由於全球利率正常化趨勢愈趨明朗，因此凱基銀行預期，各債種普遍都能受到提振，因此可依據投資人偏好進行配置選擇，如偏好金流的投資人，可選擇高品質、高票息的非投資等級債為主；如想享受降息所帶來的資本利得收益，則可選擇長天期之投資等級債作為資產配置的一環。

凱基銀行也看好，人工智慧（AI）應用與川普政策（AGA）發酵，可望維繫盤面輪動格局；凱基銀行認為，隨著算力進步和市場需求的增長，人工智慧（AI）應用的場景將越來越廣泛，尤其以雲端計算、基礎建設和醫療健護等多個領域受益最多。例如，在AI效應的推進下，微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）三間在特定領域具有領導地位的公司近期市值皆已經突破了3兆美元，其合計市值約10兆美元，已佔S&P 500總市值近20%，凱基進而預期，在強者恆強的氣勢未變下，股價動能延續的可能性較高。