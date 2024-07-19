外資賣超644億元 台積電居賣超冠軍、連三天遭賣超9.3萬張

台股19日收在22,869.26點，大跌529.21點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超644.46億元，居歷史第五大單日賣超、今年來第三大，權王台積電（2330）遭外資賣超38,005張，連續3個交易日賣超，合計賣超93,577張，不過，投信則是連續16個交易日買超台積電。

台股早盤以23,228.04點開出，盤中低點曾下滑至22,865.84點，台積電開低走低失守千元，以970元收盤，大跌35元，影響大盤指數約276點，聯發科也收低，但鴻海開低後回測200元，終場以平盤作收，表現較強，綠能及水資源股表現抗跌，大盤指數以22,869.26點收盤，下跌529.21點，跌幅2.26%。

台股重挫，三大法人賣超742.36億元，外資賣超644.46億元，投信買超61.6億元，自營商賣超（合計）159.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.26億元，自營商（避險）賣超141.23億元。

統計外資賣超前十大個股依序是台積電、群創、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、華邦電、玉山金、華南金、大華優利高填息30、台新金等。

外資單日賣超台積電38,005張，為賣超個股冠軍，連三賣，合計3個交易日賣超台積電93,577張，台積電失守千元，收在970元，下跌35元，跌幅3.48%，單日市值蒸發9,076億元，降至25兆1,555億元；群創也遭外資賣超35,094張，居外資賣超第二大。