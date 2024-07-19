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台股下跌529點 三大法人賣超742億元
台積電（2330）19日再度重挫，收970元，跌出千金股行列，跌幅3.48%，其餘權值股也大多下跌，台股收在22,869.26點，下跌529.21點，跌幅2.26%，成交量縮至5,375.64億元，三大法人賣超742.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超644.46億元，投信買超61.6億元，自營商賣超（合計）159.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.26億元，自營商（避險）賣超141.23億元。
台積電今日再度下探，收在最低970元，聯發科收1,260元，跌幅1.56%；鴻海收平盤，表現較強。類股中只有通信網路、綠能環保、居家生活維持紅盤，雲豹能源攻上漲停，收300元；水資源概念股也大漲，山林水、力麒飆漲停。網通股智邦上漲逾3%，中華電收紅。
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