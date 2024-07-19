AI 吃電也要水 這三檔水資源概念股攻漲停

台股19日開低走低，下跌529.21點，終場收在22,869.26點，跌幅2.26%，台積電（2330）重挫逾3%，不過水資源概念股異軍突起，山林水（8473）、力麒（5512）、旭然（4556）皆攻上漲停，山林水收56.9元，創下近5年新高。

無懼大盤跌超過500點，水資源概念股仍強鎖漲停，山林水今以51.7元開出後，早盤急拉至漲停板56.9元，排隊買單超過3萬張；力麒以13.85元開高，午盤也湧入買單拉至漲停14.7元，漲停排隊買單高達7萬多張。

AI科技爆發下，不僅引發缺電危機，供水穩定也成為發展關鍵之一，據國土署統計至5月，國內再生水建設至少就有15案正辦理中，法人認為，擁有多筆標案的山林水近來股價直漲，有望讓持股逾六成的力麒同樣受惠。

山林水目前在手工程個案達約10筆，總承攬金額約97億元。今年上半年取得「宜蘭地區水資源回收中心代操作維護管理工作案」一、二期工程，該案簽約從2024年至2028年，總計約可貢獻營收7.12億元，依照完工比例逐月認列營收，預期每年貢獻營收約1億多元。

山林水還有與母公司力麒建設及新宏興營造聯袂取得的「高雄市楠梓再生水廠BTO案」，提供台積電楠梓產業園區用水，總興建金額達80億元，預計2028年底開始供水，全期完工後將是國內供應半導體製程之最大再生水廠。

山林水第1季營收7.45億元，毛利率達41.11%，為自2017年以來首度回升至4成，營益率33.13%，稅後純益1.29億元，較2023年同期虧轉盈，每股稅後純益0.81元。