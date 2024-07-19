台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

這幾個月來，台股、美股受會於AI概念題材，無論是相關類股或大盤，整個飆漲到無法無天的地步，但是有句話是「怎麼上去就怎麼下來」，這也是我每次看到股市這樣飆漲的時候，總會懷著「居高思危」的心態來謹慎看待。雖然說股市長期來看是左下往右上前行，但如果有便宜可撿，如果庫存損益都是紅通通的一片有誰不要呢？

台股在上週四（7/11）觸碰到24416點之後，接著就開始往下行，一直到今天（7/19）的22869點，震盪約1547點，這期間也才經歷七個交易日啊！

在這種走勢下，台積電也從1080元殺到970元，可以說台股大盤「成也台積、敗也台積」，如果台積電像韓國三星工會一樣搞罷工，員工們頓時會從神山守護者變成全民公敵吧！

是說這兩天都一片綠油油，偏偏這時候又遇上除權息潮，很多股票的填息之路會走得巔頗。記得上次好像四五月的時候有個母親節提前檔期，這次接近父親節的時候，台股也釋出降價特賣，大家趁機撿了哪些便宜呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。