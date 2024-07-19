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股市多頭時「控制風險」像幹傻事？ 狄驤：漲多拉回中長線來看皆逢低布局時機

聯合新聞網／ 狄驤
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

不得不說，在逆勢中發言確實不容易。

像是一周前台股還在瘋狂大漲，當時我不斷提醒大家要注意風險，並已逢高減碼，卻有許多人認為多頭走勢下控制風險，很像在幹傻事。

如今台股大幅回測，不想控制風險、積極看多的聲音都消失了，取而代之的是大量看空和看壞的言論，但我卻認為，股市漲多拉回，市場重新調整預期，往往代表好企業的均值開始回歸，從中長線的角度來看是不錯的逢低布局時機。

想當然，這時許多人認為股市還沒跌到底就進場，也很像在幹傻事。

然而，鮮少有人能精準預測低點在哪，甚至多數投資人看到股市變得便宜，卻不敢逢低進場，所以我認為較好的做法是，只要確定產業趨勢沒有改變，逢低分批進場，加上時間參數的力量，中長線就有望帶來不錯的回報。

總之，股市之所以千變萬化，就是因為每個投資人的短中長線看法都不同，且不管股市呈現多頭還空頭，也總有人能在逆勢中獲利，或是提前布局，這就是股市的魅力所在。

最重要的是，沒有一種投資方式「絕對正確」，只有「適合自己」的投資方式，所以只要投資人還待在股海，就必然是走在學習的道路上，這點就連我也不例外，市場讓我看到了我的不足，而我也虛心受教。

持續精進自己，才能跟上變化莫測的市場。

因此，對於每個投資人的發言我都尊重，很感謝支持我的投資朋友們，也很感謝投資朋友的理性討論與指教。

最後想說的感想是，部分投資人看到他人的操作方式與自己不同，就會將他人視為非我族類，但事實是每個投資人操作上的差異，才造就了市場的多變性，並帶來許多投資機會，這也是我之前說過的，我們能賺錢不是因為自己厲害，而是受惠於善的循環。

所以希望有緣看到這篇文章的朋友，要避免自視甚高，因為在市場待了這麼多年，觀察到不變的定律是，謙虛才有可能在股海長存。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 投資人 風險

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