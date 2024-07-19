快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股重挫529點收22,869點、台積電跌35元收970元 本周挫低1,047點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股大跌。圖／聯合報系資料照
台股大跌。圖／聯合報系資料照

台股19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收，成交量 5,375.64億元；台積電（2330）收盤價970元，下跌35元。大盤指數本周下跌1,047.67點。

由於川普效應尚發酵，台灣權值股普遍走軟，政策股相對有買盤承接；今日成交金額大且上揚者有：森崴能源、均豪、富邦金、昇陽半導體、華城、智原、辛耘、弘塑、時碩工業、信樺及新日興，成交金額大卻走勢疲軟有：欣興、昆盈、大立光、安國、波若威、晟銘電、日月光投控、緯穎、世芯-KY、台光電及長榮。

第一金投顧表示，近期影響美股的重要因子從美國降息預期，轉變成政治議題，川普一席話先是影響美股、台股連日下跌，不過，政治議題往往是短線，波動雖大，但中⻑線仍要觀察基本面，基本面重點在於台積電法說會釋出正向財報，及上修的展望，預期大盤在震盪過後，可望跟隨基本面穩定發展，短線盤面震盪之下，建議嚴控持股水位與風險。

下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，皆都有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價震盪回檔後續漲。短線議題之外，中⻑期而言，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2024年成⻑產業，AI產業將大成⻑，台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股。

目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC/NB/Server組裝，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，記憶體受惠於產業市況轉佳，有望帶動獲利；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的油電燃氣、食品、塑化、造紙、生技、營建,重電等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類；⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。

AI 台積電 基本面

延伸閱讀

台積電變「美積電」？政院：沒有依據也不夠了解台積電

台積電變「美積電」？ 行政院：美國廠還沒蓋起來

台積電新定義晶圓製造2.0 不因川普言論改變海外設廠策略

小資族存股偏愛台積電、鴻海 最愛這檔台股高息ETF

相關新聞

台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

記得上次好像四五月的時候有個母親節提前檔期，這次接近父親節的時候，台股也釋出降價特賣，大家趁機撿了哪些便宜呢？

股市多頭時「控制風險」像幹傻事？ 狄驤：漲多拉回中長線來看皆逢低布局時機

多數投資人看到股市變得便宜，卻不敢逢低進場，所以我認為較好的做法是，只要確定產業趨勢沒有改變，逢低分批進場，加上時間參數的力量，中長線就有望帶來不錯的回報。

台股重挫529點收22,869點、台積電跌35元收970元 本周挫低1,047點

台股19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收，成交量 5,375.64億元；台積電（2330）收盤價...

美投資人應該不討厭川普…他對照顧好股市特有責任感！ 切老：再度偉大的機率很高

只要是長期投資人，就要有每年持股市值可能跌掉30%的心理準備，股市一直都是以這種「前進兩步退步一步」的節奏前進。

川普當總統股市會走空是「杞人憂天」！ 達人：台美股長期一定都能往上突破

川普是個商人，應不至於做出破壞股市行情的愚蠢行為。事實上，川普非常自豪擔任美國總統期間的股市表現。

台積電回測980元 台股盤中跌破23000點

美股昨天跌多漲少，加上台積電法人說明會利多失靈，股價再次跌破1000元關卡，盤中最低觸及980元，下跌逾2%，台股指數下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。