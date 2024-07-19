台股重挫529點收22,869點、台積電跌35元收970元 本周挫低1,047點

台股19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收，成交量 5,375.64億元；台積電（2330）收盤價970元，下跌35元。大盤指數本周下跌1,047.67點。

由於川普效應尚發酵，台灣權值股普遍走軟，政策股相對有買盤承接；今日成交金額大且上揚者有：森崴能源、均豪、富邦金、昇陽半導體、華城、智原、辛耘、弘塑、時碩工業、信樺及新日興，成交金額大卻走勢疲軟有：欣興、昆盈、大立光、安國、波若威、晟銘電、日月光投控、緯穎、世芯-KY、台光電及長榮。

第一金投顧表示，近期影響美股的重要因子從美國降息預期，轉變成政治議題，川普一席話先是影響美股、台股連日下跌，不過，政治議題往往是短線，波動雖大，但中⻑線仍要觀察基本面，基本面重點在於台積電法說會釋出正向財報，及上修的展望，預期大盤在震盪過後，可望跟隨基本面穩定發展，短線盤面震盪之下，建議嚴控持股水位與風險。

下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，皆都有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價震盪回檔後續漲。短線議題之外，中⻑期而言，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2024年成⻑產業，AI產業將大成⻑，台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股。

目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC/NB/Server組裝，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，記憶體受惠於產業市況轉佳，有望帶動獲利；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的油電燃氣、食品、塑化、造紙、生技、營建,重電等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類；⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。