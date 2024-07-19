美投資人應該不討厭川普…他對照顧好股市特有責任感！ 切老：再度偉大的機率很高

只要是長期投資人，就要有每年持股市值可能跌掉30%的心理準備，股市一直都是以這種「前進兩步退步一步」的節奏前進。

川普再次上任其實也沒啥好怕的，除了頂多四年外，你也要知道世界的紛擾並非只有川普，就算沒有川普，中國永遠都在威嚇台灣，無法預期的以哈戰爭和俄烏戰爭也發生了，世界各國的激進派與民粹主義也輪番崛起，世界本來就沒有平靜過。

回顧歷史，就算川普令人捉摸不定的性格和激進的施政引發全球政經局勢的不安與焦慮，但實際上全球經濟依然成長，美國股市也在川普任期內強勁上漲。

自川普在2016 年11 月上任以來，雖然股市劇烈震盪，但川普對「照顧好」股市這件事非常有責任感，在企業減稅與各項財政刺激下，SP500 指數最高上漲了50% 以上，科技板塊甚至飆升了150%以上，超越了民主黨前總統歐巴馬任內的漲幅，一直遇到新冠疫情才大幅滑落，但這也非他能掌握的黑天鵝。甚至在這隻大鵝走了之後，美國也能在第二個老人的帶領下讓股市再創新高，這足以證明不管哪個老人當選，美國都還是會繼續強大。

如果你是股票投資人，特別是美股投資人，應該不會太討厭川普。全球經濟好不好我不知道，但美國股市再度偉大的機率應該還是很高的！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。