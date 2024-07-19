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川普當總統股市會走空是「杞人憂天」！ 達人：台美股長期一定都能往上突破

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

長期而言，股市的多頭趨勢沒有改變，但這不代表股市會一路頭也不回的往上衝，而是以「漲二跌一」的步伐緩緩前進。

如果您和版主一樣，想超長期待在市場裡，就要有股票資產大跌「甚至腰斬」的心理準備。

今天的大盤持續重挫，版主周遭有不少號稱要長期存股的朋友是坐立難安，事實上，這星期至目前為止才跌了九百多點（約跌4%）而已。如果真正的金融海嘯來襲，跌幅可能高達50%、60%，您能承受嗎？股市不可能一帆風順，但長期趨勢是向上的。

目前的大盤已跌破月線，距離季線（22099點）大概還有一千點，按照版主的〔存股方程式〕，如果有加碼預算，現在可以分批慢慢進場了。

川普勝選的機會似乎愈來愈高，很多人擔心這位狂人會成為全球股市的黑天鵝。事實上，全球的政經狂人不少，中國的習近平、北韓的金正恩、俄羅斯的普丁、中東的哈馬斯組織...等，即便沒有川普，全世界的政經紛擾也不會消失；幾百年來，這個世界似乎也沒有真正平靜過，股市依舊在一片紛擾中，一步一步往上走。

川普略為狂妄激進、難以常理推估的個性，確實為股市增添很多不確定性，但川普是個商人，應不至於做出破壞股市行情的愚蠢行為。事實上，川普非常自豪擔任美國總統期間的股市表現。

川普前次擔任總統四年期間，美股表現非常亮眼，道瓊指數漲幅約56%、標普五百指數漲幅約69%、納斯達克指數漲幅約143%、費城半導體指數漲幅約227%；同期間，台股大漲約6600點，漲幅約71.7%。別忘了川普任內還有新冠肺炎疫情攪局，股市仍能維持這麼棒的表現，實屬不易。

從前次川普擔任美國總統的經驗來看，如果因此擔心股市會走空，似乎過於杞人憂天。雖然川普確實以美國利益優先，有強烈的保護主義心態，關稅提高、美中貿易戰加劇似乎難以避免，但台灣的企業家們也早有準備，陸續於全球分散生產基地。

不論川普是否當選，股市震盪難免，但相信美股與台股長期一定都能不斷往上突破。與其擔心，不如安穩的待在市場，按照規劃穩健投資。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 大盤 川普 新冠肺炎 美國 資產 金融海嘯

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