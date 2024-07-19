台積電回測980元 台股盤中跌破23000點

美股昨天跌多漲少，加上台積電法人說明會利多失靈，股價再次跌破1000元關卡，盤中最低觸及980元，下跌逾2%，台股指數下跌超過400點，跌破23000點關卡。

至10時30分左右，台股加權指數下跌逾400點，至22913.7點，下跌2.07%。代表中小型股票的櫃買指數及上市電子、半導體、金融、營建等指數皆呈現下跌。

觀察盤面焦點，台積電最多下跌25元，跌幅2.48%；鴻海、聯發科下跌約1%。

AI概念股漲跌互見，廣達及緯創微幅上漲，技嘉下跌約2%；散熱雙雄雙鴻和奇鋐等散熱族群呈現跌深反彈。

高價股股王信驊今反彈逾2%外，大立光、世芯-KY、力旺、緯穎相對較弱。

由於台積電CoWoS 先進封裝需求持續大增，今天帶動弘塑以1410元強攻漲停，均華、均豪盤中分別上漲逾9%、5%，辛耘上漲近9%，萬潤漲逾4%。

資深分析師簡伯儀表示，台股週四受到美股大跌影響，指數出現跳空重挫，收盤指數跌破月均線支撐，是大盤從6月以來，指數首度跌破月線支撐。

由於大盤是用跳空跌破，加上5日、10日均線出現交叉下彎，短線走勢轉弱，台股短線面臨漲多回檔修正，預期月線未站穩前，指數將持續維持整理。