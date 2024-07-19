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台積電開跌17元見988元 台股早盤跌近300點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今日早盤跌近300點。圖／聯合報系資料照
台股今日早盤跌近300點。圖／聯合報系資料照

台股19日開盤指數為23,228.04點，下跌170.43點，台股早盤一度跌近300點，低點至23,118點。台積電（2330）開盤價為988元，下跌17元。

群益投顧表示，大盤昨日跳空破月線後，多頭抵抗，k線留長下影線；破月線後、短線2萬2千點估將見多頭抵抗。Fed watch 資料顯示，目前有逾九成市場人士預期美國聯準會將在9月降息。主要工業國陸續降息，市場標的強弱易位。現階段市場結構呈現高基期股(商品)調整壓力持續，台股亦往低基期題材股移動態勢。

操作題材可留意：

1.低基期傳產股─7月12日大盤一度重跌逾600點，但塑化為主的傳產原物料股則逆勢強漲，折射出市場氛圍的轉變。首先股價低基期輪動補漲的挹注；其次，估計與基本面環境有望相對改善有關，繼歐盟之後，近期市場對FED將降息的預期明顯增溫。過去因高利率相對受害、逆勢走跌的原物料概念股，環境展望有機會相對轉佳。

2夏季消費旺季受惠股─7月進入超商本業旺季，全家推出「全家FUN暑假」整合行銷活動，預計將可再帶動來客；台灣7-ELEVEN邁入第7000店里程碑，規劃相關專案迎接酷暑、出遊商機。飲料包材廠受惠夏季飲料需求大增，旺季效應可期。

周四（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,665.02點，下跌533.08點、跌幅1.29%；S&P500指數下跌0.78%；那斯達克指數下跌0.7%；費半指數上漲0.51%。台積電ADR上漲0.4%，收在171.87美元，較台北交易溢價為11.58%。

雖然美科技股早盤跌深反彈開高，但政治不確定性，加上經濟數據(初領失業金人數)顯示降息機率轉增，仍令漲多大型科技股承壓，早盤衝高後仍再度轉跌；近日強漲的道瓊昨跌重逾530點；台股ADR盤前一度強漲的台積電最終收漲0.39%。

三大法人周四集中市場合計賣超527.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超533.5億元，投信買超91.9億元，自營商（自行買賣）賣超10.8億元，自營商（避險）賣超74.8億元。

統一期貨檢視選擇權金流，外資布局0.6億元偏空部位，自營商則布局2.8億元偏空部位。選擇權未平倉部分，7月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉下降700點至23,000點，買權最大未平倉下降200點至23,800點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤加碼2,017口空單，日盤則大幅加碼6,771口空單，未平倉淨空單增至44,683口；十大特定法人大幅加碼6,105口空單至24,123口。

台積電 台股

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