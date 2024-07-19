美股多收黑 法人：台股若站回月線視為止穩訊號

美股昨天跌多漲少，因大型科技股多半走低，部分市場觀察家認為，與美國總統拜登面臨退選壓力有關。台股昨天跌破月線，終場下跌371.35點，法人指出，台積電法說會公布財報符合預期，若能帶動大盤站回月線之上，盤勢可視為初步止穩訊號。

台積電昨天法說會，公布今年第2季每股賺9.56元，符合市場預期，並調高今年美元營收成長，預期由21%至26%，調升至24%至26%。

昨天三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超524.95億元；其中自營商賣超85.72億元，投信買超99.04億元，外資及陸資賣超538.27億元。

凱基投顧表示，台積電法說符合預期，有利台股今天出現多方抵抗，若能帶動大盤站回月線之上，就有機會挑戰週四所留下的空方缺口，大盤指數23450點至23650點壓力。

美股科技龍頭跌多漲少，道瓊工業指數下挫533.06點或1.29%，以40665.02點作收，標準普爾500指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點；科技股那斯達克指數下滑125.70點或0.70%，收17871.22點，費城半導體指數上漲27.71點或0.51%，收5436.43點。

另外，根據美國媒體報導，美國總統拜登正面臨不間斷同步施壓。美國廣播公司新聞網（ABC News）日前率先披露，在川普遭暗殺未遂當天，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴拜登退選是最佳選擇。