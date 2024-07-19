快訊

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

「臥虎藏龍」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

美股多收黑 法人：台股若站回月線視為止穩訊號

中央社／ 台北19日電

美股昨天跌多漲少，因大型科技股多半走低，部分市場觀察家認為，與美國總統拜登面臨退選壓力有關。台股昨天跌破月線，終場下跌371.35點，法人指出，台積電法說會公布財報符合預期，若能帶動大盤站回月線之上，盤勢可視為初步止穩訊號。

台積電昨天法說會，公布今年第2季每股賺9.56元，符合市場預期，並調高今年美元營收成長，預期由21%至26%，調升至24%至26%。

昨天三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超524.95億元；其中自營商賣超85.72億元，投信買超99.04億元，外資及陸資賣超538.27億元。

凱基投顧表示，台積電法說符合預期，有利台股今天出現多方抵抗，若能帶動大盤站回月線之上，就有機會挑戰週四所留下的空方缺口，大盤指數23450點至23650點壓力。

美股科技龍頭跌多漲少，道瓊工業指數下挫533.06點或1.29%，以40665.02點作收，標準普爾500指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點；科技股那斯達克指數下滑125.70點或0.70%，收17871.22點，費城半導體指數上漲27.71點或0.51%，收5436.43點。

另外，根據美國媒體報導，美國總統拜登正面臨不間斷同步施壓。美國廣播公司新聞網（ABC News）日前率先披露，在川普遭暗殺未遂當天，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴拜登退選是最佳選擇。

台積電 美國

延伸閱讀

壓力山大的拜登接近決定退選！流言傳周一前出局

川普憑什麼吸引支持者力挺到底？ 金融時報「5點」解構川普魅力

美媒：拜登遭黨內及友人施壓 最快可能本週末退選

回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴

相關新聞

台積電開跌17元見988元 台股早盤跌近300點

台股19日開盤指數為23,228.04點，下跌170.43點，台股早盤一度跌近300點，低點至23,118點。台積電（2...

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

以法說會內容來看，符合預期。而下半年手機、AI需求續旺，值得留意的是手機部分，近期聯發科（2454）持續重挫，在台積電法說過後，股價可望展開反彈...

不知台積電（2330）會跌到哪…期貨空單4.3萬口！ 狄驤「紀律」：高減碼、逢低建持股

我自然不可能知道台積電會跌到哪，只能在好企業開始慢慢回歸均值，市場重新調整預期的時候，逢低分批再分批進場。

就市論勢／半導體先進製程、封裝 吸睛

近期台股高檔震盪，由於第3季是電子股傳統旺季，且美國經濟表現穩健，6月CPI持續走緩，失業率未失控，市場普遍預期聯準會（Fed）有望於9月降息，今年底前有兩次降息機會，整體基本面持續正向，有助股市持續上漲。

傳產題材股 避險資金轉進

美科技股漲多拉回，拖累台股昨（18）日跳空摜破月線關卡，盤面部分避險資金轉進傳產股，京城（2524）、百和、自行車雙雄等...

郵輪市場復甦 概念股吃補

台灣郵輪市場快速復甦，可望成為旅行社第3季營收大補丸。旅行社業者預估今年整體市場有超過20萬個郵輪席次可銷售，今年郵輪觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。