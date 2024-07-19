快訊

社論／川普談的是價錢 民進黨卻還在囁嚅價值

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

不知台積電（2330）會跌到哪…期貨空單4.3萬口！ 狄驤「紀律」：高減碼、逢低建持股

聯合新聞網／ 狄驤
台積電示意圖。中央社
台積電示意圖。中央社

許多投資朋友對我買台積電一事感到驚訝，好奇我為何在台股出現長黑K時進場？

簡單來說，我不是神仙，不可能每次都精準的抓到高賣低買的時機，能做到這種事的只有天選之人、P圖的人，或是嘴硬不認輸的人。

因此，我自然不可能知道台積電會跌到哪，只能在好企業開始慢慢回歸均值，市場重新調整預期的時候，逢低分批再分批進場。

當然，我也清楚目前外資期貨淨空單還高達43003口，今（18）日又大增8191口，如果單純從籌碼的角度來看，台股不只還沒跌完，且從歷史經驗來看，外資空單量暴增，必然會加劇台股跌勢，直到多殺多告一段落，外資也把空單回補的差不多，台股才會漸漸由空轉多。

簡而言之，我近期運氣不錯，在大跌前已經逢高減碼，但這些銀彈要在最低點到來時全部打出，我認為這是癡人說夢。

因此，在股市回測的過程中，很多好企業甚至台股，都有機會「超跌」，但也沒人能說得準「超跌」到底會不會到來，所以我自己的做法就是，在股市慢慢冷卻時，一點一點重新建立部位，因為產業趨勢和基本面都沒有改變，改變的是市場預期。

這道理就像，前陣子台股迅速突破24000大關，我一貫的紀律是逢高減碼，而隨著股市迅速大跌，理性的逢低建立持股，也是我認為該做的事情。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電

延伸閱讀

00878股價站上24...還是持續買入！達人「1%買進紀律」：今年目標50張

00929「價格溜滑梯」！網卻沒在怕：套著配也舒服

台積電（2330）跌破1000元…戰犯是艾司摩爾？ 狄驤：最大問題「市場太樂觀了」

台積電（2330）法說會營收年增24-26％…股價穩了？ 網卻喊：利多出盡

相關新聞

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

以法說會內容來看，符合預期。而下半年手機、AI需求續旺，值得留意的是手機部分，近期聯發科（2454）持續重挫，在台積電法說過後，股價可望展開反彈...

不知台積電（2330）會跌到哪…期貨空單4.3萬口！ 狄驤「紀律」：高減碼、逢低建持股

我自然不可能知道台積電會跌到哪，只能在好企業開始慢慢回歸均值，市場重新調整預期的時候，逢低分批再分批進場。

台股多殺多 外資大賣超 投信、公股券商急救援

川普「保護費」風暴擴大，台股昨（18）日遭外資大舉提款533億元，為今年第三大、史上第十大，盤面上演多殺多，權值股F4慘...

就市論勢／半導體先進製程、封裝 吸睛

近期台股高檔震盪，由於第3季是電子股傳統旺季，且美國經濟表現穩健，6月CPI持續走緩，失業率未失控，市場普遍預期聯準會（Fed）有望於9月降息，今年底前有兩次降息機會，整體基本面持續正向，有助股市持續上漲。

傳產題材股 避險資金轉進

美科技股漲多拉回，拖累台股昨（18）日跳空摜破月線關卡，盤面部分避險資金轉進傳產股，京城（2524）、百和、自行車雙雄等...

郵輪市場復甦 概念股吃補

台灣郵輪市場快速復甦，可望成為旅行社第3季營收大補丸。旅行社業者預估今年整體市場有超過20萬個郵輪席次可銷售，今年郵輪觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。