不知台積電（2330）會跌到哪…期貨空單4.3萬口！ 狄驤「紀律」：高減碼、逢低建持股
許多投資朋友對我買台積電一事感到驚訝，好奇我為何在台股出現長黑K時進場？
簡單來說，我不是神仙，不可能每次都精準的抓到高賣低買的時機，能做到這種事的只有天選之人、P圖的人，或是嘴硬不認輸的人。
因此，我自然不可能知道台積電會跌到哪，只能在好企業開始慢慢回歸均值，市場重新調整預期的時候，逢低分批再分批進場。
當然，我也清楚目前外資期貨淨空單還高達43003口，今（18）日又大增8191口，如果單純從籌碼的角度來看，台股不只還沒跌完，且從歷史經驗來看，外資空單量暴增，必然會加劇台股跌勢，直到多殺多告一段落，外資也把空單回補的差不多，台股才會漸漸由空轉多。
簡而言之，我近期運氣不錯，在大跌前已經逢高減碼，但這些銀彈要在最低點到來時全部打出，我認為這是癡人說夢。
因此，在股市回測的過程中，很多好企業甚至台股，都有機會「超跌」，但也沒人能說得準「超跌」到底會不會到來，所以我自己的做法就是，在股市慢慢冷卻時，一點一點重新建立部位，因為產業趨勢和基本面都沒有改變，改變的是市場預期。
這道理就像，前陣子台股迅速突破24000大關，我一貫的紀律是逢高減碼，而隨著股市迅速大跌，理性的逢低建立持股，也是我認為該做的事情。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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