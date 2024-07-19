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台股下跌 政院、金管會信心喊話

經濟日報／ 記者廖珮君余弦妙／台北報導

受到美中科技戰可能升溫影響，拖累台股昨（18）日盤中一度大跌逾600點，終場下跌371點，金管會提三點信心喊話：一、台股跌幅居亞股之間，二、擔保維持率在178%，三、上市櫃公司基本面穩健。

證期局副局長高晶萍表示，台股昨日跌幅1.5%，日本跌2%、韓國跌1.4%，新加坡跌0.6%，上海漲0.2%，香港漲0.4%，台股跌幅介於亞股之間。

今年至7月17日為止，台股漲幅32.5%，相較日本漲幅22.8%、新加坡漲幅7.6%、韓國漲幅7%、香港漲幅4%、上海跌幅0.4%、深圳跌幅7.2%、美國道瓊指數漲幅9.3%，台股表現優於國際主要股市。另外，台股集中市場日均成交量約4,384億元，年增近七成。

就擔保維持率來看，到17日止，信用交易整戶擔保維持率是178.5%，7月維持率介於177~180%之間。

據金管會截至6月底統計，台股本益比24.4倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），上市櫃公司累計上半年營收約20.03兆元為歷年同期次高，年增10.2%。

昨天行政院也信心喊話，行政院發言人陳世凱表示，台灣經濟基本面相當好，就目前觀察，台股並未面臨不理性的波動，對於各種狀況政府都會嚴密注意，做出相對因應措施。

陳世凱表示，近年來台灣經濟表現也相當亮眼，台灣美國商會在今年初發布2024年經濟景氣調查中，高達81%美商對於未來一年台灣經濟發展非常有信心。台灣面臨相當多的挑戰，不管是中央還是地方，公私部門大家都要一起努力，政府對於各種狀況都會很嚴密的注意，做出相對因應。

台股 美國商會

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