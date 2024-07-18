獨家／台積電法說報捷 外資最新報告出來了！

台積電（2330）18日法說會報捷，外資券商連夜加班發出最新報告，花旗證券、匯豐證券雙雙調高台積電目標價，花旗證券目標價由1150元調高至1500元，調幅高達30.4%，匯豐證券目標價從1378元調高至1410元。

台積電第2季毛利率53.2％、營益率42.5％，雙雙超越財測高標；單季稅後純益2,478.45億元，遠優於市場預期。原本外資圈預期，台積電本季毛利率約53%，18日公布預估中位數為54.5％，令外資大為驚艷。台積電分析，主因本季整體產能利用率較高，以及更為優化成本，包括生產力增加，但部分仍受到N3製程量產持續稀釋、N5與N3的設備轉換成本，以及較高的台灣電價影響。

台積電董事長魏哲家18日表示，過去三個月，觀察到更強客戶需求，包含AI相關和高階智慧手機相關需求都更加強大。

隨著需求優於預期，台積電估計，本季營收將介於224億美元到232億美元，季增7.5％至11.4％，再度改寫新猷。若以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，本季毛利率預計將介於53.5％到55.5％之間，營益率介於 42.5％到 44.5％之間，「雙率」均較上季持續成長。