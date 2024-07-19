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小資族搶零股 狂買81億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期漲多修正乖離，台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達等權值F4昨（18）日大跌，但「藝高人膽大」的小資族仍勇於進場，統計盤中零股交易金額大增68.9%至214.4%不等，合計占零股總成交量逾六成比重，光是台積電便大買81億元。

統計昨日盤中零股交易總成交金額達164.3億元，是4月22日以來最多，較前一日的101.1億元成長63.1億元、62.4%，其中，台積電、鴻海、聯發科、廣達高居前四名，分別為81億元、8.4億元、8.3億元、4.4億元，合計逾102億元，分別日增108.7%、214.4%、68.9%、115.6%。

美聯準會（Fed）今年降息趨勢未變，加上蘋果推出 Apple Intelligence、台積電傳出調高代工報價等人工智慧（AI）相關題材接連出爐，台股於4月下旬重新站回2萬點後，一路看回不回，不少在場外觀望資金在「半信半疑中」錯失多頭行情。

雖然台股進入7月後，進一步攻高至24,416點新里程碑，但無論技術面或籌碼面都面臨修正壓力，因此在美股領跌下，近日跌多漲少，昨日並跌破月線，是6月以來首度見到，小資族眼見機不可失，大舉透過盤中零股交易逢低承接。

法人指出，內外資機構對台積電今、明年成長逾20%以上已有共識，往後迎接AI世代下，業績成長仍可期待，對於熟悉台積電訊息的小資族而言，昨天權王股價重挫，當然願意進場買進當存股。

台積電 零股

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