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台股6月持續攻高 全體證券商大賺127億元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股受惠人工智慧狂潮欲罷不能，6月持續攻上23,000點，帶動證券業獲利更上一層樓，全體業者單月稅後純益達127.3億元，較5月大幅成長52.9%，並改寫2021年7月以來單月最佳成績。圖／聯合報系資料照片
台股受惠人工智慧狂潮欲罷不能，6月持續攻上23,000點，帶動證券業獲利更上一層樓，全體業者單月稅後純益達127.3億元，較5月大幅成長52.9%，並改寫2021年7月以來單月最佳成績。圖／聯合報系資料照片

台股受惠人工智慧狂潮欲罷不能，6月持續攻上23,000點，帶動證券業獲利更上一層樓，全體業者單月稅後純益達127.3億元，較5月大幅成長52.9%，並改寫2021年7月以來單月最佳成績。

AI利多一波接一波，台股擁有完整上下游供應鏈，獲得全球資金關注，科技大廠高層6月紛紛至台北國際電腦展站台，加上蘋果推出Apple Intelligence，更為AI題材添增市場熱度，激勵多頭看回不回。

臺灣證券交易所18日統計，全體證券商稅後純益達127.3億元，較上月成長44.0億元或52.9%，與2021年4月、6月時航海王熱潮時相去不遠，累計前六月稅後純益543.60億元，較去年同期成長179.6億元或49.3%。

證交所分析，大盤6月總成交值約9.3兆元，較上月減少7.7%，證券商經紀手續費收入同步下滑，單月經紀業務稅前純益88.3億元，較上月的92.5億元減少4.4%。

其他業務方面，6月自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務稅前純益增至57.4億元，較前一月成長44.2億元或333.0%；證券商6月承銷業務稅前純益則為10.3億元，較前一月增加3.9億元或61.1%。

台股 證交所 證券商

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