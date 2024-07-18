台股6月持續攻高 全體證券商大賺127億元
台股受惠人工智慧狂潮欲罷不能，6月持續攻上23,000點，帶動證券業獲利更上一層樓，全體業者單月稅後純益達127.3億元，較5月大幅成長52.9%，並改寫2021年7月以來單月最佳成績。
AI利多一波接一波，台股擁有完整上下游供應鏈，獲得全球資金關注，科技大廠高層6月紛紛至台北國際電腦展站台，加上蘋果推出Apple Intelligence，更為AI題材添增市場熱度，激勵多頭看回不回。
臺灣證券交易所18日統計，全體證券商稅後純益達127.3億元，較上月成長44.0億元或52.9%，與2021年4月、6月時航海王熱潮時相去不遠，累計前六月稅後純益543.60億元，較去年同期成長179.6億元或49.3%。
證交所分析，大盤6月總成交值約9.3兆元，較上月減少7.7%，證券商經紀手續費收入同步下滑，單月經紀業務稅前純益88.3億元，較上月的92.5億元減少4.4%。
其他業務方面，6月自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務稅前純益增至57.4億元，較前一月成長44.2億元或333.0%；證券商6月承銷業務稅前純益則為10.3億元，較前一月增加3.9億元或61.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言