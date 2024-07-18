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臺灣指數公司與S&P將合編淨零主題指數 促進ESG金融商品多元化

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所旗下子公司臺灣指數公司與國際指數公司S&P Dow Jones Indices LLC（簡稱S&P） 18日共同宣布，雙方完成合作契約簽署，將合作編製淨零轉型主題指數，及委託證交所計算發布即時指數。

此項國際合作，是借重S&P的ESG前瞻性主題指數發展經驗、引領國際潮流的ESG資料庫優勢，結合臺灣指數公司長期編製臺股指數的豐富經驗，聚焦臺股合作編製淨零碳排主題指數。

臺灣指數公司與S&P自2023年起即研商指數合作，雙方就指數主題、ESG資料運用、指數編製、計算維運、行銷推廣、應用等技術議題進行多次跨國協商會議，於近期達成合作共識並簽署合作契約。

臺灣指數公司董事長林修銘表示，台灣積極邁向2050淨零排放，為呼應金管會推動行動永續方案及落實證交所集團推動ESG生態系，臺灣指數公司啟動此國際合作專案。

林修銘進一步說，臺灣指數公司期待與S&P共同進行國際合作，開發具前瞻性與影響力的ESG主題指數，聚焦包括淨零或轉型相關主題，滿足發行人與投資者的需求，並透過指數商品化應用提升台灣公司的市場能見度與投資價值。

S&P Dow Jones Indices執行長Dan Draper指出，此合作指數運用S&P在永續績效指標的前瞻經驗，及臺灣指數公司對臺股市場的深厚知識與對台灣投資需求之了解，可對臺灣上市企業的永續績效表現提供獨立、基於規則且客觀的看法，幫助市場參與者做出明智的決策。

臺灣指數公司與S&P已著手開發合編指數，目標為臺灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的工具。

同時積極與潛在發行人討論商品規劃，未來可望發行具差異化的新ESG指數金融商品，推動ESG商品多元化，提供投資人參與淨零轉型或ESG投資的新選項，亦可提供資產管理機構運用，進行更多面向的永續責任投資，豐富ESG生態系。

ESG 減碳 生態 證交所 金管會

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