快訊

每句都提到錢！曼谷飯店6死毒殺案 兇嫌手機驚見「手寫中文信」照片

停火談判時候到了？烏克蘭社會釋訊號 澤倫斯基：俄應出席「第2次和平峰會」

民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PC半導體第3季恐無旺季？大摩分析因素、看好三台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主要是因為訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能限制下半年的PC半導體成長。圖／聯合報系資料照片
摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主要是因為訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能限制下半年的PC半導體成長。圖／聯合報系資料照片

摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主要是因為訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，都可能限制下半年的PC半導體成長。

對於台系供應鏈，大摩最看好祥碩（5269），給予「優於大盤」評級，目標價維持在2,800元，義隆（2458）、瑞昱（2379）也同樣是「優於大盤」，目標價格為200元、707元；華邦電維持「中立」，譜瑞-KY維持「劣於大盤」。

大摩指出，整體來看，目前人工智慧（AI）PC的主要問題仍在於中央處理器（CPU）價格偏高、缺乏殺手級應用、相容性問題等。而且，部分客戶仍在等待Apple Intelligence的市場回饋。

大摩分析，將問世的CPU（即英特爾Lunar Lake）將非常昂貴。第一代AI PC架構仍有相容性問題，可能需要一些時間才能解決，甚至傳出安全軟體無法在AI PC上順利運作。

不過，仍有正面消息。大摩重申，市場忽略了AI桌上型電腦CPU的影響。今年下半年起，只有二線x86 CPU供應鏈能提供全面的產品組合，且未來數季市占率有望一路走揚，到2025年底之前，幾乎沒有競爭對手。

在台廠中，大摩的最愛仍是祥碩。祥碩第2季營收表現優異，成長動能可望一直持續到下半年，封包交換器相關產品明年也可望量產。其次是義隆，可望受惠於Copilot專用按鍵；瑞昱則受惠於營業費用率降低。

不過，華邦電的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）營收可能下滑，抵消動態隨機存取記憶體（DRAM）成長利多，因此維持中立，目標價24.8元；譜瑞-KY則受到需求減緩及競爭加劇衝擊，維持「劣於大盤」及目標價666元。

AI CPU 大摩

延伸閱讀

台股狂跌、新台幣匯率卻逆勢升值 匯銀主管這麼說

台股大跌371點 金管會提三點信心喊話

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

科技股拖累 台股重挫逾500點失守月線

相關新聞

史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元...

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

台股今日大跌，一開盤就大跌逾600點，最後以371.35點作收，引發股民憂心，對此金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居...

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超...

台股6月持續攻高 全體證券商大賺127億元

台股受惠人工智慧狂潮欲罷不能，6月持續攻上23,000點，帶動證券業獲利更上一層樓，全體業者單月稅後純益達127.3億元...

PC半導體第3季恐無旺季？大摩分析因素、看好三台股

摩根士丹利證券發布報告指出，個人電腦（PC）半導體第3季可能沒有旺季可言，主要是因為訂單已出現在第2季、調整庫存等因素，...

台股大跌371點 金管會提三點信心喊話

中美晶片禁令升溫衝擊美股，17日美股除道瓊指數小漲外，其餘都下跌，又以費半下跌6.81%最大，連動18日亞股漲多跌少，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。