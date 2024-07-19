郵輪市場復甦 概念股吃補

台灣郵輪市場快速復甦，可望成為旅行社第3季營收大補丸。旅行社業者預估今年整體市場有超過20萬個郵輪席次可銷售，今年郵輪觀光產值上看200億元，雄獅（2731）、五福、鳳凰、山富等旅行社業者業績進補。

旅行社龍頭雄獅今夏引進挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」首航台灣，獨包航程長達四個月、32趟次，創下國內旅行社紀錄。雄獅發言人賴一青表示，疫後機位取得有限，郵輪成了紓解運量的工具，也為營運帶來新動能。全力發展郵輪旅遊是擴大營收動能，以及業績重返2019年疫前水準的重要戰略。

賴一青表示，6月開始郵輪業務每月貢獻2.5億元至3億元業績，整體郵輪銷售較去年倍增，可望帶動整體第3季營收年增50%。

五福表示，今年暑假主要銷售歌詩達郵輪和名勝世界郵輪，歌詩達郵輪第3季總計19個航次已近完銷，售出超過1萬個席次，貢獻第3季營收約3億元。

鳳凰表示，郵輪假期今年暑假銷售表現亮眼，包含「歌詩達莎倫娜號」的日韓航程及「名勝世界壹號」的暑假暢遊日本，暑假皆已剩下零星艙房。

山富今年下半年獨家包船則是在11月，共計包下歌詩達郵輪三個趟次、銷售11,500個席次，估近3億元業績將挹注第4季營收表現。