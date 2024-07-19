生技股小兵 資金進駐

台股受到川普一番話重擊，不過，生技股在月底亞洲生技展撐腰下，成為資金避風港。再者，再生醫療概念股與檢測股夯而受買盤追捧，包括慧智（6615）、威健生技、ABC-KY、訊聯、訊聯基因五檔生技小兵，同受青睞。

法人表示，再生醫療法6月4日於立法院三讀通過，包括再生醫療法、再生醫療製劑管理條例雙法賦予細胞治療、再生醫療技術明確法源，未來16項子法有望在年底通過制定，有利再生醫療產業發展。

ABC-KY近期業績表現反映美國大型醫療實驗室對於傳染病檢測需求的提升，公司也回應市場需求並專注開發更多元的檢測產品。其中，主力產品17項腸胃道病原體分子檢測（GPP），為市場上少見能夠同步檢測細菌、病毒、寄生蟲的產品。 由於GPP提供比競爭對手更全面、全方位的病原體分子檢測，已打入多家美國醫療體系，亦取得美國FDA上市許可與臺灣衛福部查驗登記通過。該產品透過病患的糞便採檢，一次採檢即可同時分子檢測17項造成腹瀉感染的病原體。

慧智則受惠NGS基因檢測今年5月1日納入健保給付後，有助公司在癌症精準醫學的發展。慧智醫學實驗室已通過LDTs認證，為衛福部認證核定實驗室，合作院所超過190家醫院診所，包括十家以上的醫學中心和100家以上的區域地區醫院。

慧智表示，NGS檢測納入健保給付後，醫療院所要使用慧智的產品，也須經過行政機關審核，6月已有少數幾家通過，預期下半年將有愈來愈多的院所通過審核，未來送件的成長將十分可觀。