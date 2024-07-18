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台股大跌371點 金管會提三點信心喊話

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股18日下跌371.35點，金管會提三點信心喊話：一、台股跌幅居亞股之間，二、擔保維持率在178%，三、上市櫃公司基本面穩健。圖/本報資料照片
台股18日下跌371.35點，金管會提三點信心喊話：一、台股跌幅居亞股之間，二、擔保維持率在178%，三、上市櫃公司基本面穩健。圖/本報資料照片

中美晶片禁令升溫衝擊美股，17日美股除道瓊指數小漲外，其餘都下跌，又以費半下跌6.81%最大，連動18日亞股漲多跌少，台股18日下跌371.35點，金管會提三點信心喊話：一、台股跌幅居亞股之間，二、擔保維持率在178%，三、上市櫃公司基本面穩健。

證期局副局長高晶萍說，台股18日跌幅1.56%，同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，上海漲0.27%，香港漲0.45%，顯示台股跌幅介於亞股之間。

若拉長從今年到7月17日止，台股漲幅32.56%，相較日本漲幅22.81%、新加坡漲幅7.69%、韓國漲幅7.08%、香港漲幅4.06%、上海跌幅0.41%、深圳跌幅7.24%、美國道瓊漲幅9.31%，台股表現優於國際主要股市。

今年截至7月17日止，台股集中市場日均成交量約4,384.41億元，年增近七成。

其次，就擔保維持率來看，到17日止，信用交易整戶擔保維持率是178.5%，七月維持率介於177~180%之間。

第三，台股基本面尚稱穩健。據金管會截至6月底統計，台股本益比24.4倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司累計上半年營收約20.03兆元是歷年同期次高，年增10.23%。

高晶萍說，金管會密切注意國際金融情勢變化，上市櫃公司基本面穩健發展，會持續關注國內外金融情勢變化，適時採取相關措施。

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