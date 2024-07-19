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就市論勢／半導體先進製程、封裝 吸睛

經濟日報／ 謝文雄（野村高科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

近期台股高檔震盪，由於第3季是電子股傳統旺季，且美國經濟表現穩健，6月CPI持續走緩，失業率未失控，市場普遍預期聯準會（Fed）有望於9月降息，今年底前有兩次降息機會，整體基本面持續正向，有助股市持續上漲。

原先影響市場的潛在不確定因素美國總統大選，在上周末共和黨候選人川普遭槍擊事件後，市場普遍認為已讓川普勝算更高，不確定性降低。目前台股最大利空應是評價面處於較高位置，雖然目前台股評價還沒有到達歷史上泡沫時期水準，但評價不能說是便宜，除非看到企業獲利持續上修，否則盤勢較大可能會是區間震盪，來回測試股價與獲利面的關聯性。

投資建議

AI帶動的需求從AI伺服器開始逐漸擴展至終端，蘋果即將在9月推出AI新服務，各界看好並認為可望帶動換機潮，不只手機，未來平板與電腦均將受惠邊緣AI發展，推升銷售量，因此近期買盤也從AI伺服器相關族群向外擴展。

除了蘋概股，另一個可以關注的是特斯拉帶動的智駕車趨勢，之前特斯拉受到中國低價電動車競爭影響，表現不盡理想，不過歐美陸續對中國電動車提高關稅，且特斯拉積極研發的新版智駕系統雖可能延遲推出，但目前在業界仍居領先地位，從AI伺服器、智駕車到人形機器人，當越來越多AI終端應用推出，由市場需求帶動的成長可期，其中半導體先進製程與封裝仍是不可或缺，成長前景明確。

AI 台股 特斯拉

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