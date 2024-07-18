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6月全體券商稅後淨利127億元 月增52.91%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所統計，6月全體證券商稅後淨利127.3億元，較5月成長44.05億元，約52.91%。累計1至6月全體證券商稅後淨利543.6億元，較2023年同期成長179.66億元，約49.37%。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所統計，6月全體證券商稅後淨利127.3億元，較5月成長44.05億元，約52.91%。累計1至6月全體證券商稅後淨利543.6億元，較2023年同期成長179.66億元，約49.37%。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所統計，6月全體證券商稅後淨利127.3億元，較5月成長44.05億元，約52.91%。累計1至6月全體證券商稅後淨利543.6億元，較2023年同期成長179.66億元，約49.37%。

6月大盤總成交值約9.352兆元，較5月減少7.73%，使證券商經紀手續費收入較5月衰退；6月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較5月成長44.20億元，約333.08%；6月證券商承銷業務淨利則較5月成長3.91億元，約61.19%。

2024年累計1至6月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長38.00億元，約26.58%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長11.34億元，約33.57%。

券商損益情形統計。(資料來源：台灣證券交易所)
券商損益情形統計。(資料來源：台灣證券交易所)

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