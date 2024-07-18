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全體券商上半年賺543億元 年增近5成

中央社／ 台北18日電
台股火熱，上半年大漲5101.44點，漲幅28.45%。根據證交所統計，今年上半年全體證券商稅後純益約新台幣543.6億元，相比去年同期的363.94億元，大幅成長49.37%。圖／聯合報系資料照片
台股火熱，上半年大漲5101.44點，漲幅28.45%。根據證交所統計，今年上半年全體證券商稅後純益約新台幣543.6億元，相比去年同期的363.94億元，大幅成長49.37%。圖／聯合報系資料照片

台股火熱，上半年大漲5101.44點，漲幅28.45%。根據證交所統計，今年上半年全體證券商稅後純益約新台幣543.6億元，相比去年同期的363.94億元，大幅成長49.37%。

其中6月全體券商稅後純益127.3億元，也比5月大幅成長52.91%。

證交所說明，6月大盤總成交值約9.352兆元，較5月減少7.73%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；但6月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較5月大幅成長約3.33倍；另外6月證券商承銷業務淨利也較5月成長約61.19%。

累計今年1至6月，券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；自營出售證券利益及證券評價利益也較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長約26.58%；上半年券商承銷業務淨利也較去年同期成長約33.57%。

台股 證交所 證券商

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