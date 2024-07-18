快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股大跌，金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居亞洲之冠，且有穩健基本面加持。圖／本報資料照片
台股大跌，金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居亞洲之冠，且有穩健基本面加持。圖／本報資料照片

台股今日大跌，一開盤就大跌逾600點，最後以371.35點作收，引發股民憂心，對此金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居亞洲之冠，而且有穩健基本面加持。

證期局指出，今年截至17日止，台股漲幅32.56%，相較日本漲幅22.81%、新加坡漲幅7.69%、韓國漲幅7.08%、香港漲幅4.06%、上海跌幅0.41%、深圳跌幅7.24%、美國道瓊漲幅9.31%，台股表現仍優於國際主要股市，另外截至17日，台股集中市場日均成交量約4384.41億元，相較去年同期增加69.85%。

證期局副局長高晶萍也說明，美股前一交易受到晶片禁令升溫的影響，美股除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，費半下跌6.81%最大，並影響18日亞股跌多漲少，台股收盤指數23398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量5793.36億元，外資賣超462億元；同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，上海漲0.27%，香港漲0.45%。

高晶萍喊話，台股基本面穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。至於擔保維持率數字，截至113/7/17，信用交易之整戶擔保維持率為178.50%。

亞股 台股 基本面 營收 金管會

延伸閱讀

史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

金管會拚資安發布「零信任架構參考指引」 點名六大高風險領域先行

美中科技戰升溫拖累台股？政院：台基本面好、未見不理性波動

科技股拖累 台股重挫逾500點失守月線

相關新聞

史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元...

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

台股今日大跌，一開盤就大跌逾600點，最後以371.35點作收，引發股民憂心，對此金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居...

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超...

台積電法說會後 台新投顧給予強力買進評等

台積電（2330）舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，...

美中科技戰升溫拖累台股？政院：台基本面好、未見不理性波動

美中科技戰可能升溫，美國晶片股17日狂瀉，拖累台股今天表現，針對國安基金是否會進場護盤。行政院指出，政府嚴密注意各種狀況...

科技戰恐升溫影響「台股重挫」 政院：台灣經濟基本面相當好

受到美中科技戰可能升溫影響，台股18日開盤就面臨重挫。對此行政院發言人陳世凱表示，台灣經濟基本面相當好，就目前觀察，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。