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股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠
台股今日大跌，一開盤就大跌逾600點，最後以371.35點作收，引發股民憂心，對此金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居亞洲之冠，而且有穩健基本面加持。
證期局指出，今年截至17日止，台股漲幅32.56%，相較日本漲幅22.81%、新加坡漲幅7.69%、韓國漲幅7.08%、香港漲幅4.06%、上海跌幅0.41%、深圳跌幅7.24%、美國道瓊漲幅9.31%，台股表現仍優於國際主要股市，另外截至17日，台股集中市場日均成交量約4384.41億元，相較去年同期增加69.85%。
證期局副局長高晶萍也說明，美股前一交易受到晶片禁令升溫的影響，美股除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，費半下跌6.81%最大，並影響18日亞股跌多漲少，台股收盤指數23398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量5793.36億元，外資賣超462億元；同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，上海漲0.27%，香港漲0.45%。
高晶萍喊話，台股基本面穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。至於擔保維持率數字，截至113/7/17，信用交易之整戶擔保維持率為178.50%。
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