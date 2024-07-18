快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

台積電法說會後 台新投顧給予強力買進評等

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
台積電舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，預計70-80%投入於先進製程（N3／N2製程），10-20%於特殊製程，剩下10%用於先進封裝、測試及光罩。中央社
台積電舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，預計70-80%投入於先進製程（N3／N2製程），10-20%於特殊製程，剩下10%用於先進封裝、測試及光罩。中央社

台積電（2330）舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，預計70-80%投入於先進製程（N3／N2製程），10-20%於特殊製程，剩下10%用於先進封裝、測試及光罩。

台積電維持預估2024年半導體產值（不包含記憶體）預估年增約10%，並重新定義晶圓代工2.0 （包含先進封裝、測試、光罩製造等），以更好地反映未來的市場機會，2023年上述晶圓代工產值為2,500億美元，預計2024年晶圓代工產值將年增約10%。台積電美元營收上修預估年增約24-26%，主要是受惠智慧型手機及AI相關客戶需求，帶動台積電2H24 3／5nm之UTR提升。

先進製程節點發展情形：台積電預計2nm前兩年的tape out數量會比3nm、5nm同期都高，並於2025年底量產，而N2P將叫2nm有5-10%功耗改善，支援智慧型手機及HPC平台，目標於2H26量產。A16製程為具備背面供電技術（Backside power rail solution）的N2，速度較N2P提升8-10%，功耗降低15-20%，晶片密度提高7-10%，更適用於特定HPC平台應用，同樣目標2H26年量產。

台積電2Q24營收、毛利率優於預期，3Q24營收展望符合預期、毛利率展望優於預期，並上修2024年美元營收至年增24-26%。

台新投顧表示，持續看好HPC、AI等長期趨勢帶動終端應用之半導體含量提升，且台積電之先進製程技術保持領先，預估未來市占率提升，故給予台積電強力買進評等。

台積電 晶圓代工 營收

延伸閱讀

「關渡學」熊本落地1 台積電、北榮、陽明交大打造宜居城市

連2天遭遇利空測試…台積電走跌「散戶忙低接」 今零股交易81億居冠

若台積電是中國的 美國還會是世界老大？謝金河點川普交易的盲點：若登大位不能那麼任性

台積電法說會／魏哲家：CoWoS供不應求 攜手封測夥伴盼供需平衡

相關新聞

史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元...

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

台股今日大跌，一開盤就大跌逾600點，最後以371.35點作收，引發股民憂心，對此金管會信心喊話，強調台股今年以來漲幅居...

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超...

台積電法說會後 台新投顧給予強力買進評等

台積電（2330）舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，...

美中科技戰升溫拖累台股？政院：台基本面好、未見不理性波動

美中科技戰可能升溫，美國晶片股17日狂瀉，拖累台股今天表現，針對國安基金是否會進場護盤。行政院指出，政府嚴密注意各種狀況...

科技戰恐升溫影響「台股重挫」 政院：台灣經濟基本面相當好

受到美中科技戰可能升溫影響，台股18日開盤就面臨重挫。對此行政院發言人陳世凱表示，台灣經濟基本面相當好，就目前觀察，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。