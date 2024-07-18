史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

美國二位總統參選人川普及拜登，兩人聯手對晶片產業大發利空，台積電今日股價摔回千元以下，帶上各大型科技龍頭股一起回檔，台股加權股價指數鼻青臉腫。大盤以跳空之姿，直接摜破月線開盤，5鐘時間即下探2萬3148點，一度暴跌621點，隨後指數回彈至2萬3300點附近，終場加權股價指數以2萬3,398點作收，大跌371點，跌幅1.56％，成交量5,793億元。

2024-07-18 13:37