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史上第九大！外資賣超538億元 但前十大個股中逆勢大買「這族群」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元，為歷史第九大，今年來的第三大。美聯社
台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元，為歷史第九大，今年來的第三大。美聯社

台股18日以23,398.47點收盤，下跌371.35點，三大法人合計賣超524.95億元，外資賣超高達538.27億元，為歷史第九大，今年來的第三大，不過，統計外資買賣超個股發現，買超前十大個股中，金融股占了7檔，包括中信金（2891）及元大金外資買超都超過2萬張。

台股早盤以23,373.01點開出，下跌396.81點，一度下探至23148.74點，下跌621.08點，台積電盤後將召開法說會，早盤股價開低失守千元，最後一盤則是爆出8,199張買單，拉升股價收在1,005元，下跌25元，跌幅2.42%，市值縮水6,483億元，下滑至26兆632億元，守住千元關卡。

台積電重挫影響大盤指數約199點，另外，鴻海收204元，下跌8元，影響大盤指數約34點，聯發科收1,280元，下跌45元，影響大盤指數約22點，廣達收298元，下跌16元，影響大盤指數約18點；電子股下跌，金融股則是力守紅盤，另外，食品、塑膠、造紙等漲幅相對領先。

台股終場收在23,398.47點，三大法人合計賣超524.95億元，尤以外資賣超538.27億元最多，投信則是買超99.04億元，自營商賣超（合計）85.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.85億元，自營商（避險）賣超74.86億元。

外資單日賣超創歷史第九大，且是今年來第三大，連續5個交易日都是賣超，但是統計外資買賣超個股發現，金融股為外資買超的重點族群，統計外資買超前十大個股依序是復華富時不動產、中信金、元大金、第一金、群益證、臺企銀、亞泥、國泰金、開發金、中鋼等。

外資單日買超的前十大個股中，金融股占7檔，外資單日買超中信金22,793張、買超元大金21,990張、買超第一金19,554張；另外，包括群益證、臺企銀、國泰金、開發金等也都獲外資逾萬張的買超。

三大法人 個股 外資 法說會 自營商 金融股

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