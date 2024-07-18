快訊

店員們大玩「手丟茶凍、空拋冰淇淋」！清心福全總部：立即停業懲處

加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

陸三中全會公報出爐！免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」 李尚福等人遭開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超538.27億元。本報資料照片
台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超538.27億元。本報資料照片

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超538.27億元，統計外資賣超前十大個股，台積電遭外資賣超35,127張最多，包括鴻海聯電廣達等也同遭外資賣超。

台股早盤以23,373.01點開出，下跌396.81點，一度下探至23148.74點，下跌621.08點，台積電盤後將召開法說會，早盤股價開低失守千元，最後一盤則是爆出8,199張買單，拉升股價收在1,005元，下跌25元，跌幅2.42%，市值縮水6,483億元，下滑至26兆632億元，守住千元關卡。

台股終場也收在23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，三大法人合計賣超524.95億元，尤以外資賣超538.27億元最多，投信則是買超99.04億元，自營商賣超（合計）85.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.85億元，自營商（避險）賣超74.86億元。

統計外資賣超前十大依序是台積電、復華台灣科技優息、英業達、鴻海、群益台灣精選高息、力積電、聯電、中信成長高股息、廣達、華航等；台積電遭外資賣超35,127張，居單日賣超個股冠軍，連二賣，投信則是買超2,062張，連十五買。

另外，外資賣超英業達29,864張，賣超鴻海24,079張，賣超聯電14,350張， 賣超廣達13,154張。

台積電收盤後召開法說會，公布今年第2季財務報告， 第2季合併營收6,735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%，年增40.1%；稅後純益2,478.45億元，季增9.9%，年增36.3%；每股純益9.56元，為單季歷史第三高，歷年同期新高。

若以美元計算，第2季美元營收為208.2億美元，年增32.8%，季增10.3%；第2季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率為36.8%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電對第3季的業績展望為，預估合併營收介於224~ 232億美元之間；若以新台幣 32.5元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於42.5~ 44.5%之間。

台積電預估第3季美元營收季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。

三大法人 台積電 台股 外資 廣達 法說會 聯電 自營商 鴻海

延伸閱讀

影／川普向台灣要保護費！台積電一度摜破千元 魏哲家：擴廠計畫不變

連2天遭遇利空測試…台積電走跌「散戶忙低接」 今零股交易81億居冠

台積電法說會／魏哲家：新定義晶圓製造2.0 預期今年產值年增近一成

台積電法說會／魏哲家：CoWoS供不應求 攜手封測夥伴盼供需平衡

相關新聞

AI 股陷修正、台積電守住千元 台股跌371點收23,398點

台股18日開低震盪，終場收23,398點，跌371點、跌幅1.5%，成交金額5,793.3億元，目前遭5日、10日、月均...

台股跳空大跌破月線 大跌371點…3天內是關鍵

美國二位總統參選人川普及拜登，兩人聯手對晶片產業大發利空，台積電今日股價摔回千元以下，帶上各大型科技龍頭股一起回檔，台股加權股價指數鼻青臉腫。大盤以跳空之姿，直接摜破月線開盤，5鐘時間即下探2萬3148點，一度暴跌621點，隨後指數回彈至2萬3300點附近，終場加權股價指數以2萬3,398點作收，大跌371點，跌幅1.56％，成交量5,793億元。

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超...

美中科技戰升溫拖累台股？政院：台基本面好、未見不理性波動

美中科技戰可能升溫，美國晶片股17日狂瀉，拖累台股今天表現，針對國安基金是否會進場護盤。行政院指出，政府嚴密注意各種狀況...

科技戰恐升溫影響「台股重挫」 政院：台灣經濟基本面相當好

受到美中科技戰可能升溫影響，台股18日開盤就面臨重挫。對此行政院發言人陳世凱表示，台灣經濟基本面相當好，就目前觀察，台股...

土洋對作！台股下跌371點 三大法人賣超524億元

台積電（2330）18日重挫開低，一度跌至986元，尾盤跌幅縮小，收1,005元，跌幅2.43%，使得台股也跟著大跌，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。