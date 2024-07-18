外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

台股18日在台積電（2330）重挫拖累下，收在23,398.47點，下跌371.35點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超538.27億元，統計外資賣超前十大個股，台積電遭外資賣超35,127張最多，包括鴻海、聯電、廣達等也同遭外資賣超。

台股早盤以23,373.01點開出，下跌396.81點，一度下探至23148.74點，下跌621.08點，台積電盤後將召開法說會，早盤股價開低失守千元，最後一盤則是爆出8,199張買單，拉升股價收在1,005元，下跌25元，跌幅2.42%，市值縮水6,483億元，下滑至26兆632億元，守住千元關卡。

台股終場也收在23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，三大法人合計賣超524.95億元，尤以外資賣超538.27億元最多，投信則是買超99.04億元，自營商賣超（合計）85.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.85億元，自營商（避險）賣超74.86億元。

統計外資賣超前十大依序是台積電、復華台灣科技優息、英業達、鴻海、群益台灣精選高息、力積電、聯電、中信成長高股息、廣達、華航等；台積電遭外資賣超35,127張，居單日賣超個股冠軍，連二賣，投信則是買超2,062張，連十五買。

另外，外資賣超英業達29,864張，賣超鴻海24,079張，賣超聯電14,350張， 賣超廣達13,154張。

台積電收盤後召開法說會，公布今年第2季財務報告， 第2季合併營收6,735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%，年增40.1%；稅後純益2,478.45億元，季增9.9%，年增36.3%；每股純益9.56元，為單季歷史第三高，歷年同期新高。

若以美元計算，第2季美元營收為208.2億美元，年增32.8%，季增10.3%；第2季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率為36.8%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電對第3季的業績展望為，預估合併營收介於224~ 232億美元之間；若以新台幣 32.5元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於42.5~ 44.5%之間。

台積電預估第3季美元營收季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。