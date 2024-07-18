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光洋科除息首日填息 審慎樂觀看營運

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

光洋科（1785）18日除息，每股配發現金股利1.2元，除息參考價70.3元，盤中最高攻上72.3元，順利完成填息，收71.4元，上漲1.1元，漲幅1.56%。

光洋科今年6月營收26.7億元，月增12.38%，年增35.36%；光洋科今年上半年營收139.11億元，年增31.3%。

光洋科董事長黃啓峰表示，今年以儲存媒體與半導體兩大產業為主要成長動能，半導體訂單緩步成長，對未來持審慎樂觀態度。

展望未來，光洋科表示，將持續聚焦儲存媒體、半導體兩大產業作為主要營運成長動能，硬碟產業目前需求已逐步回溫，隨著雲端時代的到來，資料中心對於冷資料儲存需求不斷增長，長期將帶動大容量硬碟的需求。

光洋科看好來自前端半導體領域的客戶需求，將持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證，逐步擴大市占率，同時看好客戶未來在先進製程強勁的成長空間，期待半導體靶材產品逐漸放量。

光洋科 半導體 營收 除息

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